Reislingen

Ein 66 Jahre alter Autofahrer mit 3,03 Promille ist am Montagnachmittag in Schlangenlinien auf der Sandkrugstraße in Richtung Reislingen gefahren. Dabei geriet der VW Beetle mehrfach auf die Gegenfahrbahn und touchierte wiederholt den Bordstein. Dank aufmerksamer Zeugen sei die Trunkenheitsfahrt folgenlos geblieben, teilte die Polizei Wolfsburg mit.

Die Polizisten bemerkten starken Alkoholgeruch in der Atemluft des 66-Jährigen

Die Zeugen alarmierten die Polizei, als sie die unsichere Fahrweise des Autos vor ihnen bemerkten. Als der Beetle an einer Tankstelle in Reislingen anhielt, sprachen die Zeugen den Fahrer an und warteten auf die bereits alarmierte Polizei. Als diese wenig später vor Ort erschien und den Fahrer des VW Beetle kontrollierte, bemerkten die Beamten starken Alkoholgeruch in der Atemluft des 66-Jährigen. Ein Atemalkoholtest ergab stattliche 3,03 Promille. Daraufhin wurde dem 66-Jährigen im Wolfsburger Klinikum durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

