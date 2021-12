Wolfsburg

Erst 2G plus, dann Ausnahmen für Geboosterte, jetzt 2G oder 2G plus nach Wahl: Wolfsburgs Gastronomen kritisieren das Land Niedersachsen für das Hin und Her bei den Corona-Regelungen. Die Gäste sind verwirrt oder sorgen sich um Ansteckungen, es hagelt Stornierungen. Einige Betriebe schließen bereits, weil sich das Geschäft nicht mehr lohnt.

Am Samstag gab das Land die neuen Corona-Regeln bekannt, die am Sonntag in Kraft traten. Gastronomen können nun auf zusätzliche Tests für Geimpfte und Genesene verzichten – wenn sie nur 70 Prozent ihrer Kapazitäten nutzen. „Die Politik hat uns den Ball zurückgespielt. Nun bleibt die Entscheidung wieder den Gastronomen überlassen“, sagt Wolfsburgs Dehoga-Kreisvorsitzende Melanie Perricone.

Jedes Restaurant darf selbst entscheiden

Heißt in der Praxis: Vor einem Essen müssen Geimpfte und Genesene erst einmal klären, ob ihr Restaurant einen Test verlangt oder nicht. Lindenhof-Chefin Perricone arbeitet weiter mit 2G plus. „Die Gäste und auch meine Mitarbeiter fühlen sich sicherer, wenn alle getestet sind.“ Dass nun jeder Wirt für sich selbst entscheide, sorge für Verwirrung. Sie wünscht sich einheitliche Regelungen.

Wolfsburgs Dehoga-Kreisvorsitzende Melanie Perricone: „Die Politik hat uns den Ball zurückgespielt. Nun bleibt die Entscheidung wieder den Gastronomen überlassen“. Quelle: Roland Hermstein

Manche Wirte öffnen je nach Tagesgeschäft mit unterschiedlichen Regelungen. Tannenhof-Chef Heiko Sturm bedient noch diesen Donnerstag und Freitag Geimpfte und Genesene – am Sonntag gilt aufgrund der vielen Anmeldungen fürs Frühstücksbuffet 2G plus. „Uns nervt, dass in der Politik nicht aus Fehlern gelernt wird und man nicht vorausschauend denkt“, schimpft der 53-Jährige. „Wir wünschen uns einen verlässlichen Plan, an dem man sich orientieren kann.“

Ausnahmen von der 2Gplus-Regel Aktuell gilt in Wolfsburg die Warnstufe zwei, die für viele Bereiche des öffentlichen Lebens die 2Gplus-Regel vorsieht. Ungeimpfte haben keinen Zutritt, Geimpfte und Genesene müssen einen Negativtest vorlegen. Davon ausgenommen sind Menschen, die bereits ihre Auffrischungsimpfung erhalten haben. Die neue Corona-Verordnung erlaubt Gastronomen zudem Ausnahmen von der 2Gplus-Regelung: Sie haben die Möglichkeit, auf zusätzliche Tests zu verzichten, wenn nur 70 Prozent der an sich möglichen Kapazitäten genutzt werden. Dann gilt in diesen Einrichtungen 2G statt 2Gplus.

Viele Gastronomen hätten durch die kurzfristige Ankündigung der neuen Regelungen am vergangenen Wochenende nicht mehr schnell genug reagieren können. „Reihenweise rufen Gäste an, wir sind nur am erklären“, sagt Sturm. Ohnehin sei die Verunsicherung groß. Sportvereine, Verbände oder Firmen hätten ihre Weihnachtsfeiern abgesagt. Bis auf wenige Ausnahmen wie eine Trauerfeier, Weihnachtstage und Silvester will Sturm das Restaurant bis 7. Januar schließen. „Es lohnt sich einfach nicht“, sagt er.

Lockdowns und Kurzarbeit – Personal ist knapp

Auch Luca Buono vom Schrill-Café in Mörse erwägt, bis Januar dicht zu machen. „Als 2G plus kam, ist wirklich alles abgesagt worden. Keiner fährt zur Teststation und steht dort 30 Minuten an, um dann in die Gastronomie zu gehen.“ Er kritisiert, dass 2G plus bei unzureichenden Testkapazitäten eingeführt wurde. „Ich würde mir wünschen, dass die Politik nicht immer erst reagiert, wenn es zu spät ist.“

Nun gilt bei ihm die 2G-Regel, doch das Geschäft läuft trotzdem schlecht. „Tische wurden abbestellt, Veranstaltungen abgesagt.“ Das Café ist derzeit ohnehin nur donnerstags, freitags und samstags geöffnet. Es fehle Personal. Im Lockdown habe er Beschäftigte in Kurzarbeit schicken müssen, dich sich daraufhin andere Jobs suchten. Finanzhilfen decken Kosten für den Betrieb, doch für den Lebensunterhalt musste er seine eigenen Reserven aufbrauchen.

Viele Schilder, viele Fragen bei den Gästen: Heiko Sturm vom Tannenhof muss derzeit viele Corona-Regeln erklären – manchmal weiß er selbst nicht weiter. Quelle: Boris Baschin

Das Bar Celona in der Innenstadt öffnet mit 2G-Regelung. Die Sitzplatz-Kapazität ist wegen der Abstandsregelungen ohnehin eingeschränkt. „Es geht langsam in kleinen Schritten bergauf“, sagt Chef Thomas Pampovs. Doch er kritisiert die mangelnde Vorlaufzeit. „Die Leute wussten von den neuen Regeln nichts, die vom Land am Samstagabend für Sonntag verkündet wurden.“ Man versuche die Gäste über soziale Medien auf dem Laufenden zu halten – und mit guter Laune zu empfangen. Trotz aller Einschränkungen. „Man will schließlich Gastgeber und kein Türsteher sein.“ Eine Prognose für den Winter wagt er nicht. „Wir versuchen, optimistisch zu bleiben und nicht zu resignieren – und auf den Sommer zu warten.

Vielleicht gibt es aber auch bald die nächsten Änderungen in der Corona-Verordnung des Landes. Beispielsweise hat das Oberverwaltungsgericht Lüneburg am Donnerstag die erst seit kurzem geltende 2G-Regel im Einzelhandel gekippt.

