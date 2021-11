Wolfsburg

Es hatte sich angedeutet: Weil am Mittwoch die Corona-Warnstufe 2 in Kraft tritt, haben viele der Schaustellerinnen und Schausteller des Wolfsburger Weihnachtsmarktes sich dazu entschlossen, ihre Stände vorzeitig abzubauen. Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) stellt ihr Konzept deshalb nochmals um: Ab Freitag, 3. Dezember, gibt es statt des gemütlichen Glühweins nur noch ein „weihnachtliches To-Go-Angebot“ mit Speisen und Handelsständen.

Der Markt schließt für den Umbau vorübergehend komplett

Am Mittwoch, 1. Dezember, und Donnerstag, 2. Dezember, bleiben alle Stände für den notwendigen Umbau geschlossen. Danach gibt es keine Getränke mehr, sondern nur noch Essen und Handelsstände. Außerdem ist der Aufenthalt an den Ständen nicht mehr möglich. Der Vorteil: Wer etwas Mitnehmen möchte, benötigt keinen 2G- oder 3G-Nachweis mehr.

„To-Go-Angebot“: Einzelne Stände bleiben in der Fuzo, Glühwein gibt es ab sofort aber nicht mehr. Quelle: Roland Hermstein

Antenne Niedersachsen will weiterhin täglich um 17 und um 19 Uhr die weihnachtliche Lichtshow präsentieren. Auch die Kinder-Veranstaltungen im „Neuland Haus des Weihnachtsmannes“ finden nach wie vor statt.

Für die Beschicker ist der Weihnachtsmarkt nicht mehr wirtschaftlich

Hintergrund für das Aus des Weihnachtsmarktes nach nur einer Woche sind die neuen Corona-Regeln, die am Mittwoch in Kraft treten. In der Warnstufe 2 sind für Bewirtungsleistungen und Fahrgeschäfte auf Weihnachtsmärkten die „2G-Plus-Regel“ und eine FFP2-Maskenpflicht vorgeschrieben. „Der direkte Austausch mit den Schaustellern und Marktbeschickern hat deutlich gemacht, dass eine wirtschaftlich vertretbare Weiterführung des Weihnachtsmarktes für die Schausteller unter den neuen Auflagen nicht mehr möglich ist“, teilt die WMG mit.

Zum Mitnehmen: Die Wolfsburger dürfen die Speisen ab sofort nicht mehr direkt an den Ständen verzehren. Dafür ist kein 2G- oder 3G-Nachweis mehr erforderlich. Quelle: Roland Hermstein

Aus diesem Grund habe sie sich gegen die eigentlich angedachte Testphase unter 2G-plus-Bedingungen und für das dezentrale To-Go-Angebot entschieden. WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer erklärt dazu: „Für die Innenstadt und den Handel ist der Weihnachtsmarkt gerade jetzt nach der pandemiebedingt umsatzschwachen Zeit ein wichtiger Baustein. Durch die Reduzierung des Weihnachtsmarktes auf ein To-Go-Angebot bieten wir einerseits den Schausteller*innen eine situationsgerechte Möglichkeit, um dringend benötigte Umsätze zu erzielen, andererseits können die Wolfsburger*innen weiterhin weihnachtliche Atmosphäre in der Porschestraße erleben.“

Oberbürgermeister Weilmann unterstützt die Pläne

Auch Oberbürgermeister Dennis Weilmann unterstützt die neuen Pläne der WMG. Er meint: „Schade, dass eine Fortsetzung des Weihnachtsmarktes unter den neuen rechtlichen Vorgaben für die Schausteller nicht mehr wirtschaftlich ist. Trotz allem freue ich mich und danke zugleich auch der WMG, dass ein kleineres vorweihnachtliches Angebot in der Porschestraße erhalten bleibt.“

Geplant ist, dass die verbliebenen Beschicker bis zum 23. Dezember in der Porschestraße bleiben – vorausgesetzt die Corona-Lage lässt dies zu.

Von der Redaktion