Wolfsburg

Ab heute gilt in Wolfsburg vielerorts 2G: Nur noch geimpfte und genesene Personen dürfen dann in Restaurants, Fitnessstudios oder Kinos. Die neue Regelung betrifft auch den Wolfsburger Weihnachtsmarkt, der am Montag beginnt. Entgegen der ersten Planungen erhalten ungeimpfte Personen nun doch keinen Zutritt – die Allgemeinverfüng der Stadt und auch die Landesverordung, die kommende Woche in Kraft treten soll, verbieten das. Auch der Wintermarkt in der Autostadt dürfte betroffen sein.

„Gemeinsam mit dem Weihnachtsmarktbeirat und den städtischen Behörden haben wir das Konzept für den diesjährigen Wolfsburger Weihnachtsmarkt auf Basis der Landesverordnung ausgearbeitet“, erläutert Jens Hofschröer, Geschäftsführer der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG). Dabei habe sich die WMG auf das dynamische Pandemie-Geschehen eingestellt und bewusst so geplant, dass sie das Konzept für den Markt in der Porschestraße kurzfristig anpassen kann.

Nur Geimpfte und Genesene erhalten ein Bändchen

Es sollen deshalb nur noch geimpfte und genesene Personen nach Vorlage des entsprechenden Nachweises ein Bändchen für den Weihnachtsmarkt erhalten. Diese gibt es an den Ausgabestellen auf dem Hugo-Bork-Platz, vor der City-Galerie und im Wolfsburg Store. Alle Bewirtungsleistungen auf dem Weihnachtsmarkt sollen nur mit dem Bändchen fürs Handgelenk in Anspruch genommen werden können.

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren müssen statt einer Impfung oder Genesung nur ihr Alter nachweisen. Sie benötigen daher auch kein Bändchen.

Weiterhin geplant: Die Winterwelt in der Autostadt. Quelle: Anja Weber

So sieht es in der Autostadt aus

Da die 2G-Pflicht auch für Freizeitparks und Weihnachtsmärkte im Allgemeinen gilt, dürfte auch der Wintermarkt in der Autostadt von ihr betroffen sein. Das Bedeutet: Auch ihn dürfen Ungeimpfte wohl nicht besuchen.

Von der Redaktion