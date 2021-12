2G im Wolfsburger Einzelhandel: So läuft’s mit den neuen Regeln

Wolfsburg

Seit Montag dürfen in Wolfsburg nur noch Geimpfte und Genesene in Geschäfte, die nicht dem täglichen Bedarf dienen. Für die Kunden bedeutet das: In jedem Geschäft den Impfausweis oder das Genesenen-Zertifikat vorzeigen. An verschiedenen Orten in der Fußgängerzone bietet die WMG auch Bändchen an, mit denen es für die Kunden bei Kontrollen schneller geht. Wie läuft es insgesamt mit 2G? Die WAZ hat sich bei Einzelhändlern in der Fußgängerzone umgehört.

Matthias Lange betreibt das Kaufhaus WKS in der Fußgängerzone. Er habe durch die neuen Regeln „spürbar weniger Kunden.“ Die Frequenz sei erschreckend für die zweite Weihnachtswoche. „Das Bändchen hat sich noch nicht durchgesetzt“, so Lange. Die meisten Kunden bei ihm würden ohne Bändchen kommen, dafür mit Impfausweis oder Genesenzertifikat. Dann müssen Kunden allerdings auch ein Ausweisdokument vorzeigen.

Kira Köhler: „Wir verlieren die Ungeimpften als Kunden.“ Quelle: Boris Baschin

Anfangs sorgten die Regeln für Irritationen

Bei Schuhhaus Galipp in der City-Galerie sorgten die neuen Regeln anfangs für Irritationen. „Die Informationen waren zum Teil verschieden, von der einen Seite hieß es, nur mit Bändchen ist Einlass, von der anderen Seite hieß es, auch ein 2G-Nachweis ist erlaubt“, so Filialleiterin Kira Köhler. Ins Geschäft kommen die Kunden mit beiden Möglichkeiten. Sie ist nicht gegen die neue 2G-Regel, findet die Situation aber „für den Einzelhandel sehr schwierig, da wir die Ungeimpften als Kunden verlieren.“

Trotz 2G guter Andrang bei C&A

Melanie Letto, Leiterin der C&A-Filiale in der Fußgängerzone ist bisher positiv überrascht. „Die Leute kommen trotzdem und meistens sind sie auch sehr gut vorbereitet und haben ihre 2G-Nachweis sofort zur Hand“, sagt Letto. Auch bei ihr seien allerdings nur vereinzelt Kunden mit Bändchen dabei.

Hatte nur vereinzelt Kunden mit Bändchen: C&A-Filialleiterin Melanie Letto. Quelle: Boris Baschin

Hier gilt 2G im Einzelhandel Im Einzelhandel gilt seit Sonntag die 2G-Regel sowie die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske. Von der 2G-Regel ausgenommen sind Geschäfte des täglichen Bedarfs, sie sind auch für Ungeimpfte weiter geöffnet. Dazu zählen Geschäfte mit: – Lebensmitteln einschließlich des Getränkehandels – medizinischen Produkten und Arzneimitteln einschließlich der Produkte von Optik- und Hörgeräteakustikbetrieben sowie des Orthopädieschuhmacher-Handwerks und des Handwerks der Orthopädietechnik – Drogerie-, Sanitätshaus- und Reformhausgütern – Babybedarfsgütern – Gartenbaumarktgütern – Gütern des Brennstoff- und Heizstoffhandels einschließlich der Tankstellen – Gütern des Tierbedarfs- und Futtermittelhandels, des Blumenhandels einschließlich der Güter des gärtnerischen Facheinzelhandels – Zeitungen, Zeitschriften und Büchern – Gütern des Brief- und Versandhandels – Fahrkarten für den Personenverkehr Die Stadt Wolfsburg hat zudem eine Maskenpflicht auf allen Wochenmärkten eingeführt, hier ist eine FFP2-Maske vorgeschrieben.

Finden die Situation bisher in Ordnung: Geschäftsfrau Brunhilde Keiser und Kunde Bernhard Syring. Quelle: Boris Baschin

Wechselnde Regeln verwirren Kunden

So sei es auch bei Uhren Keiser. „2G wirkt sich bisher nicht auf den auf die Kundenzahlen aus“, sagt Seniorchefin Brunhilde Keiser. Das Geschäft Anfang Dezember sei bereits sehr gut gelaufen, „vergangener Dezember war schlechter.“ Im vergangenen Jahr musste der Einzelhandel am 16. Dezember wegen des zweiten großen Lockdowns schließen. Die Leute würden ihren Nachweis unaufgefordert am Tresen vorzeigen, „aber nur zwei bis drei kamen bisher mit Bändchen“, so Keiser.

Kunde Bernhard Syring erlebt die neue Regeln als positiv. „Es ist nur verwirrend, wenn sie ständig wechseln“, so der 62-jährige aus Hattorf. Eigentlich sollte die 2G-Regel im Einzelhandel schon ab Samstag gelten, ein Gerichtsurteil des Oberverwaltungsgerichtes Lüneburg hatte allerdings für Aufschub gesorgt.

Von Niklas Jan Engelking