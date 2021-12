Wolfsburg

In Wolfsburg gilt momentan die Warnstufe 2 der niedersächsischen Corona-Verordnung. Die gibt es seit Sonntag allerdings in einer neuen Fassung. Während es für körpernahe Dienstleistungen und den Sport Erleichterungen gibt, enthält die Verordnung insbesondere für Ungeimpfte aber auch den öffentlichen Nahverkehr Verschärfungen. Die WAZ gibt einen Überblick darüber, welche Regeln wo zu beachten sind.

Gericht hebt 2G-Regel im Einzelhandel ab sofort auf

Aufatmen für die Wolfsburger Kaufleute. Seit Donnerstag Nachmittag gilt die 2G-Regel im niedersächsischen Einzelhandel nicht mehr, die erst am vergangenen Sonntag in Kraft getreten war. Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat die 2G-Regelung außer Kraft gesetzt. Ein Unternehmen hatte gegen die entsprechende Rechtsvorschrift in der niedersächsischen Verordnung geklagt. Der Gerichtsbeschluss gilt ab sofort landesweit und ist nicht anfechtbar.

Erleichterung bei Kaufleuten und Kunden in Wolfsburg: Vor den Eingängen der Geschäfte gibt es keine Einlasskontrolle mehr und der Zutritt ist wieder für alle möglich. Damit fällt nicht nur das Vorzeigen des Impf- oder Genesenenstatus weg, sondern auch die gerade erst eingeführten Shopping-Bändchen können zu den Akten gelegt werden. Darüber hinaus könnten die Kunden auch im Einzelhandel verpflichtet werden, eine FFP2-Maske zu tragen.

Was ist unter der 2G-plus-Regel zu verstehen?

Gemäß der 2G-plus-Regel haben nur Geimpfte und Genesene Zutritt zu bestimmten Einrichtungen und auch nur dann, wenn sie zusätzlich noch einen negativen Corona-Test nachweisen können. Einrichtungen können laut der niedersächsischen Verordnung entweder einen Schnelltest oder PCR-Test von einer anerkannten Teststation oder einen Selbsttest unter Aufsicht akzeptieren. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind von der 2G-Plus-Regel ausgenommen.

Von der 2G-plus-Regel ausgenommen sind außerdem alle Personen, die bereits eine Booster-Impfung erhalten haben. Als Personen mit erfolgter Booster-Impfung gelten auch genesene Personen, die zusätzlich eine zweite Impfung erhalten haben. Personen, die nach der Genesung lediglich eine Impfdosis erhalten haben, müssen sich hingegen weiterhin testen lassen, bevor sie Einrichtungen, Betriebe oder Veranstaltungen besuchen, für die die 2G-Plus-Regelungen gelten.

Welche Änderungen gibt es bei der Maskenpflicht?

An der Maskenpflicht hat sich nichts geändert. In geschlossenen Räumen, die öffentlich oder im Rahmen eines Besuchs- oder Kundenverkehrs zugänglich sind, gilt bei Warnstufe 2 grundsätzlich die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske. In vielen Einrichtungen ist allerdings eine FFP2-Maske vorgeschrieben. Wenn einen Sitzplatz eingenommen hat, kann die Maske absetzen. Für Kinder unter 6 Jahren gibt es keine Maskenpflicht. Für Kinder ab 6 bis unter 14 Jahren reicht eine Alltagsmaske (z. B. Stoffmaske) oder eine medizinische Maske.

2G, Test und FFP2-Maske: Diese Kombination ist in vielen Bereichen Pflicht. Quelle: Peter Kneffel/dpa

Private Kontakte: Wie viele Personen dürfen sich treffen?

Hier gibt es Veränderungen für Ungeimpfte: Personen, die weder geimpft noch genesen sind, dürfen sich lediglich mit zwei Personen aus einem weiteren Haushalt treffen. Kinder bis einschließlich 14 Jahren zählen nicht mit. Nicht zusammenlebende Paare zählen außerdem als ein Haushalt.

Bei privaten Zusammenkünften von bis zu 15 ausschließlich geimpften und genesenen Personen gibt es keine Beschränkung bei der Anzahl der Haushalte.

Bei Zusammenkünften in geschlossenen Räumen von mehr als 15 Personen gilt drinnen die 2G-plus-Regelung sowie die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske. Außerdem müssen Gastgeberinnen und Gastgeber die Kontaktdaten aller Anwesenden erheben. Bei Treffen mit mehr als 15 Personen draußen gilt die 2G-Regel, es dürfen nur Geimpfte und Genesene teilnehmen. Ein Test ist jedoch nicht notwendig.

Welche Regeln gelten in der Gastronomie?

In geschlossenen Räumen gilt die 2G-plus-Regel sowie die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske, solange der Sitzplatz nicht eingenommen ist. Draußen gilt lediglich die 2G-Regel.

Die Plicht zur Vorlage eines zusätzlichen negativen Tests entfällt, wenn ein Restaurant oder Café maximal 70 Prozent der Kapazität nutzt. Dann gilt die 2G-Regel.

Und wie sieht es mit dem Besuch auf dem Weihnachtsmarkt aus?

Die Bewirtungsstände auf Weihnachtsmärkten dürfen nur Besucherinnen und Besucher nutzen, die die 2G-plus-Regel erfüllen. Wer gerade nicht isst oder trinkt, muss zudem eine FFP2-Maske tragen.

Auf dem Weihnachtsmarkt: Ab Mittwoch gilt 2G-plus. Quelle: Roland Hermstein

Was muss ich in Diskos und Clubs beachten?

Unabhängig von Inzidenzwerten und Warnstufen gilt für Diskotheken, Clubs, Shisha-Bars und ähnliche Einrichtungen grundsätzlich eine Kapazitätsbegrenzung von maximal 50 Prozent sowie die Pflicht, die Kontaktdaten aller Gäste zu erheben. Zudem besteht bei Warnstufe 2 die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske. Drinnen gilt außerdem die 2G-plus-Regel, draußen die 2G-Regel und ebenfalls eine FFP2-Pflicht.

Welche Regeln gelten auf Wochenmärkten?

Die Stadt Wolfsburg hat eine Maskenpflicht auf Wochenmärkten eingeführt, hier ist eine FFP2-Maske vorgeschrieben.

Was gilt auf Messen?

Die zuständige Behörde kann eine Messe beschränken oder untersagen. Grundsätzlich gilt die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske. Drinnen ist zudem mindestens ein 3G-Nachweis Pflicht. Dabei muss es sich am ersten Tag um einen PCR-Test handeln, in den Tagen danach reichen Schnelltests aus. Gilt bei einer Messe 3G, ist maximal 50 Prozent der normalen Besucherkapazität zulässig. Diese Beschränkung entfällt, wenn eine Messe und 2G- oder 2G-plus-Bedingungen stattfindet.

Friseure, Optiker und Therapeuten: Was ist bei körpernahen Dienstleistungen zu beachten?

Bei körpernahen Dienstleistern gilt ab sofort nicht mehr die 2G-plus-Regel sondern nur noch die 3G-Regel. Ausgenommen davon sind medizinisch notwendige Behandlungen und Termine zur Blutspende – hier ist kein Nachweis erforderlich. In geschlossenen Räumen gilt eine FFP2-Pflicht, außer bei Behandlungen, bei denen das Gesicht unbedeckt bleiben muss. Zu den Betrieben, die körpernahe Dienstleistungen anbieten, zählen unter anderem:

Friseure

Tattoo-Studios

Nagel-, Maniküre-, Pediküre- und Kosmetikstudios

Massagepraxen

praktische Fahrschulen

Prostitutionsstätten

Physio- und Ergotherapie

Podologie und Fußpflege

Heilpraktiker

Beim Friseur: Ab sofort gilt nur noch die 3G-Regel. Quelle: Britta Schulze

Fitnessstudio, Schwimmbad oder Sauna: Was gilt beim Sport?

Für den Sport gibt es ebenfalls Erleichterungen: Bis Samstag galt in geschlossenen Räumen grundsätzlich die 2G-plus-Regel. Das ist jetzt anders: Wenn je Person zehn Quadratmeter zur Verfügung stehen, ist kein negativer Test mehr erforderlich. Es gilt dann lediglich die 2G-Regel. Eine wichtige Ergänzung gibt es zudem für Reiter und Pferdebesitzer: Wenn die Sportausübung unerlässlich für das Tierwohl ist, gilt lediglich die 3G-Regel.

In allen anderen geschlossenen Räumen gilt weiterhin die 2G-plus-Regelung. Sie betrifft daher beispielsweise Fitnessstudios, Kletterhallen, Schwimmhallen und ähnlichen Einrichtungen wie Spaßbäder, Thermen und Saunen. Zudem gilt in geschlossenen Räumen die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske. Bei sportlicher Betätigung sowie bei der Nutzung eines Schwimmbades o. Ä. muss keine Maske getragen werden. Die 2G-plus-Regel betrifft auch Duschen und Umkleiden. Beim Sport draußen gilt lediglich eine 2G-Regel.

Kino, Theater, Zoo: Welche Regeln gelten in Freizeiteinrichtungen?

In geschlossenen Räumen gilt ab Mittwoch die 2G-plus-Regelung sowie die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske, solange der Sitzplatz nicht eingenommen ist. Dies gilt insbesondere in:

Kinos und ähnlichen Kultureinrichtungen

Spielhallen, Spielbanken und Wettannahmestellen

Zoos und botanischen Gärten

Freizeitparks

Im Wolfsburger Scharoun Theater müssen Zuschauerinnen und Zuschauer die FFP2-Maske im gesamten Haus und auch während der Vorstellung am Sitzplatz tragen. Außerdem gilt ebenfalls die 2G-plus-Regel.

Im Theater: Auch hier gilt ab Mittwoch die 2G-plus-Regel. Quelle: Boris Baschin

Was gilt bei großen Veranstaltungen?

Bei Veranstaltungen, Sitzungen und Zusammenkünften mit 15 bis 500 Teilnehmenden gilt weiterhin die 2G-plus-Regel, draußen reicht 2G. Die Pflicht zur Vorlage eines negativen Tests entfällt, wenn der Veranstalter nicht mehr als 70 Prozent der Kapazität nutzt. Dann genügt ein 2G-Nachweis.

In geschlossenen Räumen dürfen maximal 2500 Personen an Veranstaltungen Teilnehmen, unter freiem Himmel maximal 5000. Bei mehr als 500 Teilnehmenden bleibt es in Innenräumen grundsätzlich bei der 2G-plus-Regel, Ausnahmen sind nicht möglich. Draußen reicht bei mehr als 500 Personen weiterhin ein 2G-Nachweis.

Außerdem ist bei allen Veranstaltungen eine FFP2-Maske vorgeschrieben, auch im Sitzen. Bei Schachbrettbelegung muss mindestens ein Meter Abstand zwischen den Personen bestehen.

Was gilt im Wolfsburger Rathaus und in den Sprechstellen?

Ab Montag, 6. Dezember, dürfen nur Geimpfte, Genesene und Getestete die Wolfsburger Stadtverwaltung betreten. Die Einlasskontrollen für den Publikumsverkehr erfolgen in den Rathäusern A, B und D am jeweiligen Haupteingang. Nebeneingänge sind nicht mehr geöffnet. Die 3G-Regel gilt auch in den Rathäusern C, E sowie in den Verwaltungsstellen, den Stadt- und Ortsteilsprechstellen und im Alvar-Aalto-Kulturhaus.

Bus und Bahn: Welche Vorgaben gibt es hier?

Neu ist die Pflicht, in Bus und Bahn eine FFP2-Maske zu tragen. Ansonsten gilt weiter die 3G-Regel.

Welche besonderen Corona-Regeln gelten bei Übernachtungen im Hotel?

Für die Übernachtung gilt die 2G-plus-Regel (Gäste müssen bei Anreise sowie zweimal pro Woche während des Aufenthalts einen negativen Testnachweis vorlegen). In geschlossenen Räumen gilt die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske.

Auch in Hotels entfällt die Pflicht zur Vorlage eines negativen Tests, wenn maximal 70 Prozent der Kapazität ausgeschöpft sind. Es reicht dann ein 2G-Nachweis. Für Übernachtungen im Rahmen berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung gilt zudem künftig lediglich die 3G-Regelung.

Von der Redaktion