Wolfsburg

Geimpfte und Genesene dürfen künftig den Schuhladen oder das Bekleidungsgeschäft betreten. Die Politiker haben sich auf der Bund-Länder-Konferenz am Donnerstag für die 2G-Regel im Einzelhandel ausgesprochen. Ausgenommen von der Regel sind Geschäfte des täglichen Bedarfs wie Supermärkte, Apotheken und Drogerien. Die WAZ sprach mit Kaufleuten darüber.

Matthias Lange, Inhaber des WKS Kaufhauses, ist von den Vorgaben genervt und frustriert. Studien hätten bereits belegt, dass sich wenige Menschen im Einzelhandel anstecken würden. „2G im Einzelhandel konterkariert die Umsätze, da wir Kunden wieder nach Hause schicken müssen“, sagt Lange.

Wolfsburger Einzelhändler reagieren auf die neue Corona-Regel

Weniger Umsatz sei vorherzusehen, sagt Birgit Leißring von „Tausendschön“ in Fallersleben. „Mit Blick auf die Corona-Zahlen werden bestimmt noch mehr Restriktionen eingeführt, demnach können wir froh sein, dass bisher kein Lockdown beschlossen wurde“, so Leißring. Die Umsetzung in ihrem Lederwarengeschäft sei „überschaubar und zu stemmen“, da der Laden nicht so groß sei.

„2G-Regel im Einzelhandel ist schwierig umzusetzen“: Annette Hempel (rechts) und Sybille Frigge vom Bekleidungsgeschäft „Hempel“ kritisieren die neue Vorgabe. Quelle: Britta Schulze

Bei „Hempel“ in der City-Galerie überlegten Annette Hempel und Sybille Frigge bereits, wie 2G kontrolliert werden soll. „Muss jeder beim Betreten des Geschäfts überprüft werden oder darf der Kunde die Fläche erstmal betreten? Grundsätzlich ist die neue Regel schwierig umzusetzen für die Händler“, so Hempel.

Wolfsburger Händler kritisieren 2G in Geschäften

In der Gastronomie und bei körpernahen Dienstleistungen wie dem Friseur gilt die 2G-plus-Regel. Im Café Superleggera waren nach Angaben von Rafael Kisiala am Mittwoch maximal zehn Gäste da. „Die Leute lassen sich nicht testen, um einen Kaffee zu trinken“, betont der Geschäftsführer. Daher schloss er komplett.

Die Gastronomie in den Designer Outlets Wolfsburg (DOW) ist noch geöffnet. Eine Teststation ist am Eingang aufgebaut. Diese werde laut Center-Manager und CMT-Sprecher Michael Ernst auch wegen der 3G-Regel am Arbeitsplatz rege angenommen. „Durch 2G im Einzelhandel wird die Kundenfrequenz in jedem Wolfsburger Geschäft zurückgehen, das wird auch auf die Stores im DOW zukommen“, sagt Ernst.

Viele Kunden würden auf das Internet ausweichen

Kundin Birgitt Kalthoff-Priesemann aus Fallersleben befürwortet die Einschränkung für Ungeimpfte. „Ich arbeite im Krankenhaus und wir müssen wieder die Kontrolle haben. Allerdings ist es für die Gastronomie schade“, so die 59-Jährige.

„Viele Kunden weichen auf das Internet aus“: Kira Köhler vom Schuhgeschäft „Galipp“ ärgert sich über die neue 2G-Regel im Einzelhandel. Quelle: Britta Schulze

Kira Köhler vom Schuhgeschäft „Galipp“ betont, dass sie auf jeden Kunden angewiesen sei – unabhängig vom Impfstatus. „Wegen 2G werden viele Kunden auf das Internet ausweichen und dennoch werden die Geschäftsleute unter Druck gesetzt“, sagt Köhler.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig