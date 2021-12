Wolfsburg

Ab dem kommenden Samstag soll in ganz Niedersachsen im Einzelhandel die 2G-Regel gelten – Zugang zu Geschäften, die nicht dem täglichen Bedarf dienen, haben dann nur noch geimpfte und genesene Personen. Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) hat deshalb gemeinsam mit dem lokalen Einzelhandel ein unterstützendes Bändchen-Konzept erarbeitet. Das soll den Einkauf erleichtern.

Es soll Tagesbändchen mit unterschiedlichen Farben geben

Wer den entsprechenden Nachweis vorlegt, kann sich das Bändchen fürs Handgelenk ab Samstag in einer der Ausgabestellen in der Stadt abholen. Die befinden sich auf dem Hugo-Bork-Platz, im Untergeschoss der City-Galerie, in der easyApotheke und im Wolfsburg Store gegenüber vom Hauptbahnhof. Die Ausgabestallen haben bis voraussichtlich 23. Dezember täglich, außer sonntags, von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Im Untergeschoss der City-Galerie gibt es das Bändchen sogar von 10 bis 19 Uhr. Es muss direkt am Handgelenk befestigt werden und ist jeweils für einen Tag gültig. Um Kontrollen zu vereinfachen und Manipulationen zu vermeiden, soll es Tagesbändchen mit wechselnden Farben geben.

Wolfsburger können das Bändchen in den Geschäften in der Wolfsburger Innenstadt, inklusive der City-Galerie und der Designer Outlets Wolfsburg, sowie in Fallersleben und Vorsfelde anstatt des Impf- oder Genesenennachweises vorzeigen. Solange Kundinnen und Kunden das Bändchen am Handgelenk tragen, ersetzt es den Nachweis, wobei der Handel trotzdem jederzeit stichprobenartig den Impf- oder Genesenenstatus überprüfen kann.

Die Bändchen sollen den Einkauf erleichtern

Das Bändchen soll Kunden den Einkauf erleichtern und für den Einzelhandel den zeitlichen Aufwand im aktuellen Weihnachtsgeschäft reduzieren. Die Einschränkungen seien notwendig, aber auch eine große Belastung für den Handel meint Oberbürgermeister Dennis Weilmann: „Umso wichtiger ist es jetzt, die lokale Wirtschaft und die Wolfsburger Betriebe wirkungsvoll zu unterstützen und gleichzeitig den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zu bieten, möglichst unkompliziert ihre Weihnachtseinkäufe zu erledigen.“

Von der 2G-Regel ausgenommen sind Geschäfte des täglichen Bedarfs wie Supermärkte, Apotheken und Drogerien – hier ist für den Einkauf kein Nachweis erforderlich.

Von der Redaktion