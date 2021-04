28-Jähriger nach brutaler Prügelattacke in Wolfsburg zu 16 Monaten Haft verurteilt

Wolfsburg

Nach einer brutalen Gewalttat vor dem Barcelona in der Porschestraße ist ein 28-Jähriger vom Amtsgericht Wolfsburg zu einer Haftstrafe von 16 Monaten ohne Bewährung verurteilt worden. Zusammen mit einem 34-Jährigen hatte er ohne Grund und äußerst brutal einen Bäckerei-Verkäufer (37) krankenhausreif geschlagen. Dutzende Passanten hatten tatenlos zugesehen, bis schließlich eine Kellnerin (28) beherzt eingriff, den Haupt-Angreifer zur Seite schubste und die Polizei rief. Nun fiel das Urteil gegen den mehrfach vorbestraften Hauptangeklagten. Der Prozess gegen den zweiten Angeklagten wurde im Hinblick auf ein anderes Verfahren vorläufig eingestellt.

Der Angreifer ist bereits mehrfach vorbestraft und stand unter Bewährung

Der Hauptangeklagte (28) im Prozess vor dem Amtsgericht Wolfsburg ist kein Unbekannter: Bereits neun Verurteilungen weist sein Vorstrafenregister seit August 2016 auf. Neben mehrfachem Diebstahl, einmal auch mit Waffen, des Besitzes von Betäubungsmitteln sowie des Erschleichens von Leistungen wurde er zuletzt erst im August 2020 wegen gefährlicher Körperverletzung zu sieben Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Bereits mehrfach war der Mann trotz Bewährung erneut straffällig geworden. Die Richterin bezeichnet den Täter als „tickende Zeitbombe“.

Opfer mit Faustschlägen und einem Stuhl niedergeschlagen

Gleich zu Beginn des Prozesses vor dem Amtsgericht legte der Hauptangeklagte ein Geständnis ab: Bei einer Prügelei habe er dem Opfer mehrfach ins Gesicht geschlagen, es dann mit einem Stuhl aus der Bar niedergeschlagen und dem auf dem Boden liegenden Opfer auch noch mehrfach ins Gesicht und wahllos in den gesamten Körper getreten. Da er damals Beruhigungsmittel genommen habe und stark alkoholisiert gewesen sei, habe er die Kontrolle verloren. Erst der mutige Eingriff einer Kellnerin aus der Bar beendete die Attacke und rettete dem Opfer vermutlich das Leben. Der Verletzte wurde mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebracht, wo neben blutenden Schürfwunden und Prellungen am ganzen Körper auch ein Trümmerbruch des Nasenbeins ärztlich versorgt werden mussten.

Zahlreiche potentiell lebensgefährliche Handlungen und keine günstige Sozialprognose

Trotz des Geständnisses wurden vor Gericht noch insgesamt neun Zeugen gehört, um den tatsächlichen Hergang zu rekonstruieren. Am Ende blieb kein Zweifel an der außergewöhnlichen Brutalität des Angriffs. De Richterin setzte die Haftstrafe nicht wie von der Staatsanwältin befürwortet zur Bewährung aus: „Allein schon eine der vielen Tathandlungen hätte die Definition der gefährlichen Körperverletzung erfüllt, hier waren es aber zahlreiche potentiell lebensgefährliche Handlungen. Und der Täter hörte auch nicht auf, als das Opfer schon wehrlos und blutend am Boden lag. Besonders schlimm ist, dass hier grundlos ein vollkommen unbescholtener Bürger angegriffen wurde. Da bereits im letzten Urteil die Strafe nur unter Zurückstellung erheblicher Bedenken zur Bewährung ausgesetzt wurde, kann ich keinerlei günstige Sozialprognose erkennen, so dass diese 16 Monate Freiheitsstrafe nicht zur Bewährung ausgesetzt werden.“

Von swi