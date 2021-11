Wolfsburg

Bei der ersten Kontrolle ging ein 27-Jähriger Wolfsburger der Polizei noch durch die Lappen, beim zweiten Mal gab es dann kein Entkommen – da halfen auch keine falschen Personalien weiter.

Gegen 23 Uhr am Samstagabend sah eine Streife den Mann am Steuer eines VW Golfs in der Seilerstraße. Weil sie wussten, dass der Wolfsburger keinen Führerschein mehr hat, wollten sie den Wagen kontrollieren und wendeten. Der Fahrer bog in den Schachtweg ein, ließ den Wagen stehen und flüchtete zusammen mit weiteren Personen.

Nach zunächst geglückter Flucht setzt sich der Mann erneut ans Steuer

Ein Wiedersehen gab es dann am Sonntagmorgen, als Zeugen gegen 5.40 Uhr Knallgeräusche vom Südufer des Allersees sowie eine Gruppe Erwachsener in einem VW Golf meldeten. „Die Polizei hatte bereits mehrere Streifenwagen an den Ort entsandt“, so Polizeisprecher Thomas Figge. Im Kreisverkehr an der Volkswagenarena erkannten die Beamten den Golf aus der Seilerstraße wieder – am Steuer saß der 27-Jährige.

Der Betrunkene fuhr mit drei Beifahrern in der Stadt umher

Die Beamten folgten dem Golf über die Berliner Brücke in Richtung Innenstadt. An der Heßlinger Straße in der Nähe der Polizeiwache stoppten sie den Wagen. Ein Atemalkoholtest beim Fahrer ergab 1,13 Promille. Der Führerschein war dem 27-Jährigen bereits im Juli wegen Fahrens unter Drogeneinfluss entzogen worden. Bei der Kontrolle gab er falsche Personalien. Damit nicht genug, fanden die Beamten im Auto noch einen Teleskopschlagstock sowie ein Klappmesser.

Auch gegen den Halter des Golfs wird ermittelt

Dem 27-Jährigen wurde im Klinikum eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Fahren ohne Führerschein, Trunkenheit am Steuer und Angabe falscher Personalien ermittelt. Er wird sich demnächst vor Gericht erklären müssen, ebenso wie der 23-jährige Halter des Golfs, der zusammen mit zwei weiteren Personen im Auto saß und den betrunkenen 27-Jährigen ans Steuer gelassen hatte. Ob die Gruppe etwas mit den Knallgeräuschen zu tun hatte und woher diese rührten, ist laut Polizei unklar. Die Ermittlungen dauern an.

