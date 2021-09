26-jähriger Wolfsburger tritt Außenspiegel von Autos ab

Wolfsburg

Am Sonntagmorgen hat ein 26-jähriger Wolfsburger bei zwei geparkten Autos die rechten Außenspiegel abgetreten. Die Polizei nahm den alkoholisierten Mann in Gewahrsam.

Ein Zeuge verständigte am Sonntagmorgen gegen 5.10 Uhr die Polizei, weil der 26-Jährige den Außenspiegel eines geparkten Golf im Kaufhof-Rondell abgetreten hatte. Zuvor war der Mann dem Zeugen schon mehrfach in der Nacht durch aggressives und lautes Verhalten aufgefallen.

Die Polizei nahm den Mann in Gewahrsam

Die Polizisten trafen in der Schillerstraße auf den Wolfsburger. Der 26-Jährige war stark alkoholisiert und aggressiv. Einen Alkoholtest lehnte er ab. Der Mann war bereits in der Vergangenheit wegen ähnlicher Delikte aufgefallen. „Um weitere Straftaten zu verhindern, wurde der Wolfsburger in Gewahrsam genommen und nach seiner Ausnüchterung wieder entlassen“, sagt Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch.

Während der Kontrolle des Wolfsburgers fand eine zusätzliche Streife einen weiteren beschädigten Pkw. Bei dem BMW war ebenfalls der rechte Außenspiegel abgetreten worden.

