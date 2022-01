Wolfsburg

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Donnerstag 24 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus in Wolfsburg, am Vortag waren es 42. Aktuell sinkt die Inzidenz auf 197 (Vortag 213, 2).

Die Lage in Wolfsburgs Nachbarstädten sieht übrigens ähnlich aus: In Gifhorn liegt die Inzidenz am Mittwoch bei 200,9, in Helmstedt bei 220,7 und in Braunschweig bei 239,4.

Wolfsburg: 244 Corona-Fälle in den letzten sieben Tagen registriert

In den letzten sieben Tagen wurden in Wolfsburg 244 Covid-Fälle registriert. Seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich in Wolfsburg 8050 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt, die Zahl der Todesfälle liegt weiterhin bei 116.

Lesen Sie auch Gesundheitsamt: So verhält man sich, wenn man positiv auf Corona getestet ist

Omikron ist in Wolfsburg angekommen. Wahrscheinlich wird die Virusvariante das Infektionsgeschehen innerhalb kürzester Zeit bestimmen, hatte Dr. Michael Brabant, Amtsarzt im Geschäftsbereich Gesundheit in Wolfsburg, vorhergesagt.

Aktuell werden fünf Covid-19-Patienten laut Divi-Intensivregister mit Stand Donnerstagmorgen auf der Intensivstation des Klinikums betreut. Vier von ihnen müssen invasiv beatmet werden. Von den 22 Betten sind 16 belegt, sechs Betten sind frei. Der Anteil der Corona-Fälle auf der Intensivstation ist gesunken und liegt in Wolfsburg jetzt bei 22,73 Prozent.

Hospitalisierungsrate liegt bei 4,6

Die niedersächsische Hospitalisierungsrate ist am Donnerstag leicht gestiegen auf 4,6 (Vortag: 4,8). Der Anteil der Corona-Patienten auf den Intensivstationen ist leicht gesunken auf 7,4 Prozent (Vortag: 8,1).

Gute Nachrichten sind allerdings, das Wolfsburg eine überdurchschnittlich hohe Impfquote hat: Inzwischen sind 79,3 Prozent der Wolfsburgerinnen und Wolfsburger mindestens einmal geimpft – die Marke von 80 Prozent liegt in Reichweite. 76,6 Prozent haben den vollständigen Impfschutz. Der Anteil der Geimpften könnte sogar noch höher sein, denn die Stadt wartet für die letzten beiden Wochen des Jahres 2021 noch auf Daten aus den Arztpraxen.

Stadt Wolfsburg: Boostern in der City-Galerie ab drei Monaten nach der Zweitimpfung möglich

Nachdem auch Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren teilweise schon seit mehreren Monaten vollständig geimpft sind und die Nachfrage nach einer Boosterimpfung für diese Gruppe aufkommt, teilt die Stadt Wolfsburg mit, dass eine Boosterung grundsätzlich ab drei Monaten nach der Zweitimpfung im Impfzentrum in der City-Galerie möglich ist.

Die Impfquote in Wolfsburg ist hoch. Quelle: Felix Kästle

Warnstufe 3 gilt – das ist zu beachten:

Unabhängig von regionalen Fallzahlen gelten landesweit bis zum 15. Januar in ganz Niedersachsen die Corona-Regeln der Warnstufe 3. Ungeimpfte dürfen sich nur mit zwei Personen aus einem weiteren Haushalt treffen. Private Zusammenkünfte von geimpften und genesenen Personen sind mit bis zu zehn Personen zulässig. Kinder unter 14 Jahren werden nicht mit eingerechnet, ebenso wenig Betreuungspersonen.

Treffen mit mehr als zehn Personen sind in Warnstufe 3 auch draußen nur noch zulässig, wenn alle Teilnehmenden geimpft oder genesen und zusätzlich getestet sind (2G-plus-Regel). Nur Menschen, die ihre Auffrischungsimpfung bereits erhalten haben oder nach den bisher als vollständig geltenden Impfungen zusätzlich vor Kurzem von der Infektion genesen sind, müssen sich nicht testen lassen.

Tanzveranstaltungen sind generell in Warnstufe 3 verboten, ebenso Veranstaltungen mit mehr als 500 Personen und Messen. Die Weihnachtsmärkte in der Innenstadt und in der Autostadt mussten schließen, ebenso bleiben Clubs und Diskotheken geschlossen. Kneipen und Restaurants dürfen öffnen.

Seit Dezember werden auch Kinder zwischen fünf und elf Jahren mit dem Vakzin geimpft. Quelle: Stefan Sauer

3G-Regel beim Optiker

Bei körpernahen Dienstleistern wie Friseuren, Optikern, Tattoo-Studios und Co. gilt wieder die 3G-Regel. Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hatte die zuvor eingeführte 2G-plus-Regel für diese Bereiche gekippt.

Ebenfalls gekippt wurde die 2G-Regel im Einzelhandel. Nun dürfen auch ungeimpfte Personen wieder überall einkaufen. Als Reaktion auf die Lockerung hat das Land Niedersachsen allerdings eine FFP2-Masken-Pflicht verhängt, die in allen Geschäften gilt. Es sind daher auch Geschäfte des täglichen Bedarfs davon betroffen. In Bus und Bahn ist ebenfalls eine FFP2-Maske vorgeschrieben. Für 2022 ist geplant, dass jeweils zwei FFP2-Masken in privaten Kraftfahrzeugen zur Ausstattung des Notfall-Sets gehören sollen. Wann genau diese Regelung in Kraft tritt, steht noch nicht fest.

Es muss FFP2-Maske getragen werden. Quelle: dpa

Alle aktuellen Corona-Regeln hat die WAZ hier für Sie aufgelistet.

Von der Redaktion