24-jähriger Wolfsburger flüchtet vor der Polizei

Wolfsburg

Das hat nicht besonders gut geklappt: Ein 24-Jähriger wollte sich am Samstag einer Verkehrskontrolle entziehen und rammte bei seiner Flucht sogar noch eine Ampel. Den Beamten gelang es später trotzdem, seine Personalien zu ermitteln. Dabei deckten sie auch auf, was wahrscheinlich der Grund für die Flucht war: Der 24-jährige hatte keinen Führerschein.

Verfolgungsjagd

Anfangs schien alles ganz gesittet zu laufen. Eine Streifenbesatzung wollte den Golf-Fahrer auf der Berliner Brücke kontrollieren. Der Wolfsburger erhielt per Leuchtschrift auf dem Funkstreifenwagen den Hinweis „Bitte Folgen“. „Zunächst erweckte der 24-Jährige den Anschein, dieser Aufforderung nachzukommen“, berichtet Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch. Als das Polizeifahrzeug dann aber von der Oebisfelder Straße nach rechts auf die Parkplätze am Allerpark abbiegen wollte, scherte der Golf-Fahrer aber aus und raste in Richtung Vorsfelde. Die Streifenbesatzung war schneller und konnte den 24-Jährigen schließlich sogar überholen – allerdings nur, um im Rückspiegel zu sehen, dass der Fahrer plötzlich nach links auf die Westumgehung in Richtung Rühen abbog und dabei gegen eine Ampel stieß.

„Im Rahmen der Fahndung konnte der Fahrer ermittelt werden“, erklärt die Polizeisprecherin. Wie sich herausstellte, hat der Golf-Fahrer keinen Führerschein. Verletzt worden sei bei der spektakulären, aber nutzlosen Flucht „zum Glück niemand“, so Aus dem Bruch.

