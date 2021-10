24 Neuinfektionen: Wolfsburger Inzidenz sinkt trotzdem

Wolfsburg

Am Mittwoch meldet das Robert-Koch-Institut 24 neue Corona-Fälle in Wolfsburg. Trotzdem ist die Inzidenz weiter gesunken: Sie liegt bei 68,6. Grund dafür ist auch, dass es am Montag und Dienstag nur zwei neue Infektionen in Wolfsburg gab.

In den vergangenen sieben Tagen haben sich 85 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt ist das Virus damit bei 5 343 Personen in der VW-Stadt nachgewiesen worden. 95 von ihnen sind im Zusammenhang mit der Infektion verstorben.

Im Wolfsburger Klinikum liegt weiterhin ein Patient mit Covid-19 invasiv beatmet auf der Intensivstation.

Wieder mehr Corona-Patienten in den Krankenhäusern

Die zuletzt in ganz Niedersachsen gestiegenen Corona-Zahlen wirken sich auch auf die Krankenhäuser aus: Der Anteil der Intensivbetten, die mit Covid-19-Patienten belegt sind, ist am Mittwoch erneut leicht gestiegen. Er beträgt 4,2 Prozent (Vortag: 4,1). Die Hospitalisierungsrate, die die Zahl der neu aufgenommenen Corona-Patienten in den Kliniken beschreibt, liegt bei 2,7 (Vortag: 2,6).

Kritisch wird es laut Warnstufen-System erst, wenn die Hospitalisierung auf einen Wert über 6 klettert, während gleichzeitig die Inzidenz der Region schon seit mindestens fünf aufeinander folgenden Tagen über 35 liegt oder die prozentuale Belegung von Intensivbetten durch Covid-19-Patienten seit mehr als fünf Tage übe 5 Prozent liegt.

Impfquote in Wolfsburg weiterhin unter 70 Prozent

Die Impfquote liegt in Wolfsburg bei den Erstimpfungen derzeit bei 69,6 Prozent. 66,8 Prozent der Menschen in der VW-Stadt sind vollständig geimpft. Die Stadt liegt somit unterhalb des Durchschnitts im Land Niedersachsen (71,7/68,1) und nur ganz leicht über dem Bundesschnitt (69,1/66,2) – zumindest laut der offiziellen Zählung.

Maskenpflicht und 3 G

Da die Inzidenz seit langem über einem Wert von 50 liegt, gelten seit Mitte Oktober in Wolfsburg die aktuellen Abstands- und Maskenpflicht-Regeln. Die 3-G-Regel (Zugang nur für Geimpfte, Genesene oder Getestete) gilt in allen öffentlichen Bereichen in geschlossenen Räumen, auch in der Gastronomie. Masken müssen bis zum Erreichen eines Sitzplatzes getragen werden. Ausgenommen von der Maskenpflicht sind medizinische oder kosmetische Anwendungen, bei denen das Gesicht unbedeckt bleiben muss, und sportliche Betätigungen. Ausgenommen von der 3-G-Regel sind außerdem Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Für alle anderen gilt: Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss einen aktuellen, negativen Corona-Test vorweisen. Die Tests sind mittlerweile für erwachsene Ungeimpfte ohne medizinische Indikation kostenpflichtig.

Eine Testpflicht gilt zweimal pro Woche auch weiterhin für nicht geimpfte Mitarbeitende in Kindertageseinrichtungen. Eine entsprechende Allgemeinverfügung der Stadt Wolfsburg wurde jetzt erneuert und vorerst bis zum 10. November befristet. Die neue Allgemeinverfügung war notwendig, weil es sich bei einer zwangsweisen Testung um einen Eingriff in die Grundrechte der einzelnen Personen handelt. Das, so heißt es in der Begründung der Verwaltung, sei aus Sicherheitsgründen wegen der Infektionsgefahr in diesem sensiblen Bereich unvermeidlich.

Am 24. September fanden die letzten Impfungen im CongressPark statt, geimpft wird aber weiterhin nach Terminabsprache in Arztpraxen. Zudem sind mobile Impfteams in Pflegeheimen unterwegs.

Infos zu den geltenden Allgemeinverfügungen der Stadt findet man unter www.wolfsburg.de/regelungen.

