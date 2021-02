Wolfsburg

Seit Wochen findet der Unterricht für die Kinder der Regenbogenschule nur in begrenzter Form statt. Eine klassische Ganztagsbetreuung kann zurzeit nicht angeboten werden. Das gemeinsame Spielen, Bewegen, Gestalten und Erleben mit den anderen ist fast unmöglich. Daher haben sich Simone Gomez, Sarah Klages, Anett Könecke und Samira Ischt aus dem Team der Ganztagsmitarbeiterinnen der Regenbogenschule zusammengesetzt und für alle Kinder ein „Glas gegen Langeweile“ entworfen. Inhalt: ein kleiner Brief, Bonbons sowie viele Aktionskärtchen mit Beschäftigungsideen allein oder in der Familie.

Die 230 Marmeladengläser wurden im gesamten Kollegium der Schule gesammelt, dekoriert und vorbereitet. Bei der Übergabe gab es viele überraschte und strahlende Gesichter der Kinder.

Die Abteilungsleiterin des Ganztagsbetriebes freut sich über den Ideenreichtum

„So können die Kinder bei Langeweile ihr Gläschen öffnen, ein Kärtchen ziehen und loslegen“, sagt Simone Gomez. Auf den Kärtchen stehen Anregungen wie „ich koche mit meinen Eltern, ich laufe fünf Runden um mein Haus, ich höre Musik und tanze, ich schreibe eine Geschichte, ich spiele ein Tischspiel, ich sammle Steine und ich male eine Schatzkarte“.

Die Abteilungsleiterin des Ganztagsbetriebes, Julia Rohde, freut sich über den Ideenreichtum: „Die Mitarbeitenden der Ganztagsschulen sind äußerst motiviert und gehen kreativ mit den derzeitigen Herausforderungen um, dabei bewahren sie immer den Blick auf das einzelne Kind.“

Wöchentlich kommen nun weitere Aktionskärtchen dazu und natürlich sind die Kinder aufgefordert, auch ihre eigenen Ideen aufzuschreiben – für sich selbst und ihre Klassenkameraden.

