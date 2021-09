Das Robert-Koch-Institut hat am Mittwoch für Wolfsburg 23 neue Corona-Fälle gemeldet. Die Inzidenz steigt leicht an auf 88,0. Nun richten sich die Augen auf den Schulbeginn am Donnerstag. In den ersten sieben Tagen sind tägliche Tests vorgeschrieben – und Masken sind auch im Unterricht Pflicht.