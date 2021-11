22 neue Elektro-VW: Wolfsburger Verwaltung geht mit gutem Beispiel voran

Wolfsburg

In Sachen Elektromobilität will die Stadt Wolfsburg mit gutem Beispiel vorangehen: Oberbürgermeister Dennis Weilmann und Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide holten am Donnerstag 22 nagelneue Elektro-Fahrzeuge aus der Autostadt ab – die werden als Dienstwagen in verschiedenen Abteilungen der Stadtverwaltung eingesetzt. Und sollen sowohl Mitarbeiter als auch Bürger für die Elektromobilität begeistern.

Wolfsburg ist von Anfang an beim Modellprojekt dabei

Elektro-Autos als Dienstwagen: Die gibt es bei der Stadtverwaltung schon lange. Schon 2013 startete der Verein „Kommunen in der Metropolregion Hannover, Braunschweig, Göttingen, Wolfsburg“ mit dem Modellprojekt „Flotte electric“ – und die VW-Stadt war von Anfang an dabei. Die bisherigen Erfahrungen mit E-Autos seien so positiv gewesen, dass man jetzt in die zweite Phase einsteige, berichtete OB Weilmann. Dabei least die Stadt Wolfsburg die Fahrzeuge nicht selbst, sondern mietet sie vom Verein Kommunen in der Metropolregion, um Steuergelder zu sparen: Dank Großkundenrabatten und staatlicher Förderung können die 18 e-up! und vier ID.3 günstiger finanziert werden. Geladen werden die Fahrzeuge überwiegend an Ladesäulen in der Tiefgarage unterm Rathaus oder an den Stationen hinter dem Rathaus. „Einhundert Prozent Ökostrom“, versichert Kai-Uwe Hirschheide.

Damit wird die Stadt in Zukunft unterwegs sein. Quelle: Boris Baschin

Die „Flotte electric“ sei heute eine der größten kommunalen E-Fahrzeugflotten in Europa, sagte Michael Rose, Geschäftsführer des Metropolregion-Vereins. „Mehr als 100 Kommunen und kommunale Betriebe nutzen bisher elektrische Fahrzeuge aus der Flotte electric und haben bis heute mehr als vier Millionen Kilometer zurückgelegt.“ Und das problemlos.

E-Autos haben ihren Alltagstauglichkeit bewiesen

Diese Erfahrung teilt Dennis Weilmann: „Die Elektroautos haben ihre Alltagstauglichkeit bei uns bewiesen.“ Außerdem sei die Förderung der Elektromobilität „eines unserer zentralen Stadtentwicklungsthemen“. So liege Wolfsburg bei der Ladeinfrastruktur in Deutschland schon weit vorne. Jetzt gehe es darum, Verwaltungsmitarbeiter und Bürger für die E-Mobilität „zu sensibilisieren. Vielleicht kauft sich der eine oder andere als nächstes Fahrzeug dann ein Elektro-Auto. Die 22 Dienstfahrzeuge würden auf die Verwaltung (2500 Mitarbeiter) und deren Tochtergesellschaften (etwa WMG, Neuland und WEB) aufgeteilt.

Zur Fahrzeugübergabe schaute die komplette Geschäftsführung der Autostadt vorbei: Sprecher Armin Maus sowie Mandy Sobetzko und Marco Schubert. Die Stadt präsentiere sich „als hervorragende Botschafterin des Volkswagen-Konzerns und auch unserer Autostadt“, betonte Sobetzko. „Wir hoffen natürlich, dass weitere Kommunen diesem Beispiel folgen. Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit – hier gilt es, gemeinsam aktiv zu werden.“

Infos zum kommunalen Modellversuch gibt es per Mail unter amtelectric@metropolregion.de sowie im Internet unter https://metropolregion.de/handlungsfelder/mobilitaet/projekte/flotte-electric/.

Von Carsten Bischof