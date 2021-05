22 Neuinfektionen in Wolfsburg am Montag

Wolfsburg

Im Vergleich zu Freitag hat die Stadt bis Montag, 12.30 Uhr, 22 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet. Wie bereits am Samstag und am Sonntag, liegt die vom Robert Koch-Institut (RKI) herausgegebene Inzidenz weiterhin knapp unter 100.

Laut dem RKI beträgt die Inzidenz in Wolfsburg derzeit 99,7. Sie müsste noch bis Donnerstag unter 100 bleiben, damit in Wolfsburg die bundesweite Notbremse außer Kraft treten könnte. Terminshopping wäre zum Wochenende bereits erlaubt, wenn die Inzidenz unter 150 bleibt.

Insgesamt haben sich in Wolfsburg seit Beginn der Pandemie 3823 Personen mit dem Virus infiziert. Von ihnen gelten 1152 als laufende Fälle und 3589 als genesen. 82 Menschen sind im Zusammenhang mit der Infektion verstorben.

Über 43 000 Wolfsburger haben eine Erstimpfung erhalten

Die Zahl der Impfungen steigt währenddessen weiter an: Bislang sind in der VW-Stadt 15 582 Menschen vollständig geimpft. Das entspricht einer Quote von 12,5 Prozent. Eine Erstimpfung im Impfzentrum oder beim Hausarzt haben bislang 43 199 Bürgerinnen und Bürger erhalten (Quote: 34,7 Prozent). In der vergangenen Woche haben im Impfzentrum im CongressPark insgesamt 2857 Personen eine Impfung erhalten. Hinzu kommen weitere 2054, die sich beim Hausarzt haben impfen lassen.

