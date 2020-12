22 Neuinfektionen: Corona-Zahlen in Wolfsburg steigen wieder an

Wolfsburg

Die Stadt Wolfsburg meldete am Mittwoch 22 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Der Inzidenzwert liegt nach Berechnungen der Stadt aktuell bei 54,7 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen.

Die Gesamtzahl der nachweislich Infizierten seit Bekanntwerden der Pandemie beträgt damit 1113, davon gelten 895 als genesen und 159 als laufende Fälle. 59 Menschen sind in Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gestorben.

Am Dienstag sank der Inzidenzwert sogar unter die kritische Marke von 50

Die Zahl der Neuinfektionen in Wolfsburg war zuvor einige Tage zurückgegangen. Am Dienstag sank der Inzidenzwert sogar unter die kritische Marke von 50. „Ich glaube schon, dass wir jetzt ein bisschen die Früchte ernten von dem sehr disziplinierten Verhalten der meisten Wolfsburgerinnen und Wolfsburger. Dass wir aber auch die Früchte ernten von einem sehr konsequent agierenden Gesundheitsamt“, sagte Wolfsburgs Oberbürgermeister Klaus Mohrs ( SPD) bei der Vorstellung der Pläne für das Corona-Impfzentrum im CongressPark. Er sehe aber „mit ein bisschen Sorge“ auf die Tage nach Weihnachten.

Bund und Länder haben vereinbart, bei Familientreffen vom 23. Dezember bis längstens 1. Januar zehn Personen plus Kinder zuzulassen. Ansonsten dürfen maximal fünf Leute aus zwei Hausständen zusammen sein. „Ich habe alles Verständnis der Welt dafür, dass man über die Weihnachtsfeiertage etwas gelockert hat für die Familien“, erklärte Mohrs. Er persönlich hätte sich aber gewünscht, dass die Lockerungen nach Weihnachten auch wieder beendet worden wären. „Ich finde, man könnte auch mal ein Jahr auf die großen oder auch nur kleinen Silvesterfeiern verzichten“, so der Oberbürgermeister. Dies würde aus seiner Sicht dazu beitragen, dass es im Januar keinen erneuten Anstieg der Corona-Infektionen gebe.

Keine weiteren Corona-Infektionen im Emmaus-Heim

Im Emmaus-Heim der Diakonie Wolfsburg ist das Besuchsverbot mittlerweile aufgehoben. Ende November waren mehrere Bewohner und Mitarbeiter des Seniorenzentrums positiv auf Corona getestet worden. Nach Ende der zweiwöchigen Inkubationszeit seien keine weiteren Infektionen festgestellt worden, teilte die Diakonie am Mittwoch mit. „Das Besuchsverbot wurde daher vom Gesundheitsamt Wolfsburg aufgehoben“, sagte eine Diakonie-Sprecherin. Eine erkrankte Bewohnerin befinde sich weiterhin zur Behandlung im Klinikum.

Einschränkungen an Kitas und Schulen

Derzeit gibt es nach Angaben der Stadt drei Kitas und Schulen mit coronabedingten Einschränkungen des Betriebs. Elf Kinder der Kindergartengruppe „Hasen“ in der Kita St. Petrus bleiben bis zum 15. Dezember in Quarantäne. Für die Nicht-Quarantäne-Kinder ist die Betreuung sichergestellt. Die Krippengruppe „Igel“ in der Diakonie-Kita (Erich-Bammel-Weg) ist geschlossen und bleibt bis einschließlich zum 18. Dezember in Quarantäne. Die restliche Kita befindet sich bis einschließlich 18. Dezember im Szenario B

Am Standort Altstadt Vorsfelde der Grundschule am Drömling hat das Gesundheitsamt für die Hälfte der Schüler der Klasse 3b bis einschließlich 17. Dezember eine Quarantäne angeordnet. Die andere Hälfte muss nicht in Quarantäne, da sich die Klasse im Wechselmodell (Szenario B) befunden hat. Alle Schüler der Schule, die sich nicht in Quarantäne befinden, werden ab sofort wieder nach Szenario A unterrichtet.

