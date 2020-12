Wolfsburg

Die Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (WAS) sieht sich gut auf den Winter vorbereitet: Für die kommenden Monate lagert sie 1 600 Tonnen Streusalz sowie 400 Tonnen Splitt.

Die Stadt kann auf Streumaterial aus den vergangenen Wintern zurückgreifen

Dabei waren die vergangenen Winter zumeist eher mild und der Verbrauch von Streumittel gering: Im Winter 2019/2020 benötigte die Stadt 125 Tonnen Salz, 3 Tonnen Splitt und 50 Tonnen Sole. Im Winter zuvor waren es 320 Tonnen Salz, 10 Tonnen Splitt und etwa 115 Tonnen Sole. „Die Streumaterialien sind langfristig lagerfähig, so dass sich die Restlagermengen immer für die kommenden Winter verwenden lassen“, erklärt Stadtsprecherin Elke Wichmann.

Das Streusalz nutzt die WAS bei Schnee und Glätte für die auftauende Streuung auf den Straßen, die 400 Tonnen Splitt auf Fußwegen, vor städtischen Grundstücken und für die Bushaltestellen.

Sie sind im Winter mitunter lange unterwegs: Pro Einsatz streuen und räumen die Mitarbeiter der WAS rund 640 Kilometer Straßenlänge. Quelle: Archiv

Welche Straßen die Stadt räumen muss, legt die Straßenreinigungsverordnung fest. Sie sieht vor, dass der Winterdienst der WAS für die Hauptdurchgangsstraßen sowie die Straßen, auf denen der öffentliche Personennahverkehr verkehrt, zuständig ist. Zeitgleich räumt und streut die Stadt die wichtigsten Radwege. Pro Einsatz bearbeitet die WAS rund 640 Kilometer Straßenlänge, 80 Kilometer der wichtigsten Radwege sowie öffentliche Plätze und die Fußgängerzone.

Bis zu 44 Mitarbeiter räumen bei Schnee und Glätte Wolfsburgs Straßen

Für die Reinigung der Straßen stehen bis zu 44 Personen zur Verfügung. Auf zehn Großstreuern und zehn Kleinstreuern kann jeweils eine Person sitzen. Daneben gibt es 24 Personen für die Handkolonnen, die Bushaltestellen und Übergänge räumen.

Die Reinigungspflicht der WAS erstreckt sich auf die Hauptverkehrszeit zwischen 7 und 20 Uhr an Werktagen sowie zwischen 8 und 20 Uhr an Sonn- und Feiertagen. Außerhalb dieser Zeiten ist die WAS nur bei außergewöhnlichen Wetterlagen tätig, wobei sie zwischen 23 und 2 Uhr aus arbeitszeitrechtlichen Gründen keine Einsätze fährt. Die Stadt weist deshalb darauf hin, dass alle Straßenverkehrsteilnehmer ihr Fahrverhalten grundsätzlich den winterlichen Verhältnissen anpassen müssen.

Wohnnebenstraßen müssen von den jeweiligen Anliegern geräumt und gestreut werden. Alle wichtigen Infos dazu gibt es online unter www.wolfsburg.de/straßenreinigung.

