2000 Cheerleader treten bei Wettkamp im CongressPark an

Wolfsburg

Turnen, Akrobatik und Tanz: Der Cheerleading und Cheerdance Verband Deutschland (CCVD) richtete am Samstag seine Regionalmeisterschaften für Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein im Wolfsburger CongressPark aus. Rund 2000 junge Sportlerinnen im Alter von 6 bis 30 Jahren mit ihren Eltern waren angereist.

Traum von Olympia

In den Altersgruppen „Peewee“ (Kinder), Junioren und Senioren konnten sich die Teilnehmerinnen für die Deutschen Meisterschaften in Riesa qualifizieren. „Unser Cheersport ist Wettkampfsport“, sagte Sabine Lorenz, Präsident des CCVD. Der Verband sei Mitglied im Deutschen Olympischen Sportbund – „und wir träumen von der Teilnahme an den Olympischen Spielen“, so Lorenz.

Zur Galerie Der Cheerleading und Cheerdance Verband Deutschland (CCVD) richtete am Samstag seine Regionalmeisterschaften für Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein im Wolfsburger CongressPark aus. Rund 2000 junge Sportlerinnen im Alter von 6 bis 30 Jahren mit ihren Eltern waren angereist.

Von den Tribünen bejubelten die Zuschauer Hebefiguren, Wurfelemente und „Tumblings“ (Übungen aus dem Bodenturnen) der jungen Sportlerinnen. Unter den Athletinnen waren auch rund 60 Cheerleaderinnen des TV Jahn Wolfsburg (die Formationen HBC MatriXX, HBC DrastiX, HBC X-Pierce) und gut 100 vom VfL Wolfsburg (UBC Tigers – XS, Fairies Deluxe, Supreme Deluxe, Tinys Deluxe, Junior Queens Deluxe).

Wolfsburger Teams waren optimistisch

Saranda Saliovski, Alina Zaljevic und Coleen Waibel vom TV Jahn waren als Trainerinnen und Betreuerinnen dabei. „Wir sind richtig nervös, da unsere Teams nur einen Versuch haben. Aber wir sind sehr zuversichtlich“, sagten sie. Ähnlich sahen es Lena Otto und Svenja Kayser vom VfL Wolfsburg: „Wir machen uns große Hoffnungen auf gute Platzierungen.“ Und VfL-Sportlerin Hannah Jung erklärte: „Ich bin aufgeregt, hoffe aber, dass wir die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft erreichen.“

Ganz vorne landete am Ende nur ein Wolfsburger Team: In der Kategorie „Senior Allgirl Level 4“ belegte die Formation HBC X-Pierce vom TV Jahn den ersten Platz. Einen zweiten Platz in der Kategorie „Junior Allgirl Level 3“ erreichte die Formation Supreme Deluxe vom VfL Wolfsburg.

Auch Jungen sind willkommen

Steffen Grabe, Präsident des CCVD Niedersachsen und Spartenleiter beim TV Jahn Wolfsburg, war sehr zufrieden mit dem Ablauf der Meisterschaften. „Wer gern beim Cheerleading mitmachen möchte, kann sich beim TV Jahn und VfL melden. Jungen sind auch herzlich willkommen“, betonte Grabe.

Von Manfred Wille