Wolfsburg

Bei Volkswagen in Wolfsburg beginnt das große Impfen am Donnerstag – und auch die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg macht seinen Mitarbeitenden ein Impfangebot. 200 Dosen Biontech werden am Samstag verimpft.

In enger Abstimmung mit dem internen Krisenstab der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg stellt das AKH Celle eine Impfstraße zur Verfügung, die von den übrigen Krankenhaus-Bereichen streng abgetrennt ist. „Hier besteht der Vorteil, dass auf eine vorhandene Infrastruktur des Klinikums zurückgegriffen werden kann“, heißt es von Seiten der Geldinstituts.

Aktuell können 200 Mitarbeitende gegen Corona geimpft werden, das Unternehmern hat allerdings mehr als 1000 Mitarbeitende. Eike Fromhage, Kommunikation der Sparkasse, sagt: „Es gibt Bestrebungen, weitere Angebote zu schaffen.“ Geimpft werden die Mitarbeitenden, die sich als erstes intern bei ihrem Arbeitgeber angemeldet haben.

Sparkassen-Vorstand Stefan Gratzfeld: „Wir sind überaus froh unseren Mitarbeitenden dieses kurzfristige Angebot machen zu können." Quelle: Sparkasse

Damit einhergehend ist eine verbindliche Zusage für die zweite erforderliche Impfung verknüpft. „Wir sind überaus froh unseren Mitarbeitenden dieses kurzfristige Angebot machen zu können. Zwar können wir schlicht aufgrund der zur Verfügung stehenden Menge nicht alle Interessenten berücksichtigen, dennoch leisten wir somit unseren Beitrag zum Kampf gegen die Pandemie und sorgen dafür, dass unsere geltenden Hygiene- und Schutzmaßnahmen einen weiteren wichtigen Baustein erhalten,“ sagt Vorstandsvorsitzender Stefan Gratzfeld.

Von der Redaktion