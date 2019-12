200 000 Euro Schaden bei Brand in ehemaliger Gaststätte

Hehlingen

In der Nacht zu Dienstag hat es in einer ehemaligen, leer stehenden Gaststätte in Hehlingen gebrannt. Um 23.16 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr alarmiert. Als die ersten Feuerwehrkräfte eintrafen stand das Gebäude am Katthagen in Vollbrand. 80 Feuerwehrleute kämpften mehrere Stunden lang gegen die Flammen. Der Schaden wird mit rund 200 000 Euro angegeben.

Verletzt wurde niemand

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. In dem unbewohnten Gebäude waren Baumaterialien gelagert. Die Polizei hat die ehemalige Gaststätte vorerst beschlagnahmt, da eine Untersuchung des Komplexes in der Nacht noch nicht möglich war. So soll das Obergeschoss nicht mehr begehbar sein, Teile des Dachstuhls stürzten ein und stehen offen.

Acht Feuerwehren im Einsatz

Gegen 2.50 Uhr konnte „Feuer aus“ gemeldet werden, die Nachlöscharbeiten zogen sich noch bis 4 Uhr in der Frühe hin. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Wolfsburg sowie die Wehren aus Hehlingen, Vorsfelde, Nordsteimke, Almke, Reislingen, Neuhaus und Ehmen.

Von Michael Lieb