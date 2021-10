Die Sieben-Tage-Inzidenz in Wolfsburg hüpft im relativ hohen Bereich zurzeit etwas auf und nieder. Sie liegt am Donnerstag bei 73,5 und es gibt 20 neue Infektionsfälle, also 13 weniger als am Vortag. Weiterhin gilt 3G und Maskenpflicht in geschlossenen Räumen in der Öffentlichkeit. Ungeimpfte Beschäftigte in Kitas, Krippen oder Familiennestern müssen sich zweimal pro Woche testen lassen.