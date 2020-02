20 Jahre „Zum Tannenhof“: Darum ist der Familienbetrieb so erfolgreich

Wolfsburg

Goldene Girlanden und Luftballons hängen im Saal: Das Restaurant „Zum Tannenhof“ hat vor 20 Jahren in Wolfsburg eröffnet. Mit einer großen Party hat Inhaber Heiko Sturm das Jubiläum gefeiert.

Im glitzernden Sakko begrüßte Sturm seine Lieferanten, Mitarbeiter, Wegbegleiter und Freunde. „Es war ein wunderschöner Abend und ich kam gar nicht dazu, mich mit allen zu unterhalten“, erinnert sich der 51-jährige Inhaber.

Wolfsburger Restaurant „Zum Tannenhof“ im Wandel

Das kleine Hinterhaus in der Kleiststraße 49, in dem heute das Restaurant ist, wurde kurz nach dem Zweiten Weltkrieg erbaut und erlebte eine bewegte Zeit. Friseur, Wäscherei, Schuhmacher, Fahrschule und sogar ein Spielcasino waren hier untergebracht. In den 60er Jahren wurde es zu einer Schankwirtschaft umgebaut und „Zum Tannenhof“ genannt, da im Garten einige Nadelbäume standen – und immer noch stehen.

Den Namen für das Restaurant hat Heiko Sturm behalten, als er das Gasthaus im Jahr 1999 übernahm. Nach der Sanierung folgte ein Jahr später die Eröffnung. „Das Restaurant war sehr beliebt und die Nachfrage nach Familienfeiern und Weihnachtsfeiern wurde immer größer“, erzählt Sturm. Daher gab es weitere Umbauten und Erweiterungen. Aus dem Schankraum mit einer kleinen Küche wurde ein Restaurant mit professioneller Küche, großem Saal und Biergarten.

Musik ertönte schon immer in dem Wolfsburger Lokal. Diese Tradition hat Sturm übernommen und angepasst. Im Tannenhof gibt es regelmäßig Theater-, Comedy-Abende sowie Travestie-Shows. „Das war damals schon ein Highlight, welches heute immer noch sehr gut ankommt“, betont der Inhaber.

Nicht alle Zeiten waren golden

Doch in 20 Jahren lief auch nicht alles reibungslos. In seiner Rede erinnerte Sturm an die Euro-Einführung und die Mehrwertsteuer-Erhöhung. „Durch einige Gesetze blieben eine Zeit lang die Reservierungen aus und wir mussten einige wirtschaftlichen Schwierigkeiten überstehen“, so der Wolfsburger Gastronom.

Zudem sei das Nichtraucherschutzgesetz, welches 2007 in Niedersachsen in Kraft trat, noch heute für Umsatzeinbußen verantwortlich. „Besonders bei großen Veranstaltungen stehen die Leute draußen und trinken dadurch weniger, dass führt unterm Strich zu Verlusten“, erläutert Sturm. Weiterhin seien einige Partys auch früher vorbei, weil die Geselligkeit und Gemütlichkeit verloren gehe.

Der Wirt weiß, was die Gäste in Wolfsburg trinken wollen

Dabei ist ein gut gefüllter Saal nicht nur für den Umsatz wichtig, sondern auch für das Wohlbefinden bei der Arbeit. „Ich weiß genau, wann der Gast ein Bier oder ein Schnaps will und das Verwöhnen macht am meisten Spaß“, merkt Sturm an. Doch in dem Restaurant müssen viele Aufgaben erledigt werden. Damit die ganze Verantwortung nicht nur auf seinen Schultern lastet, hat Sturm seine Aufgaben abgegeben.

Christian Beer leitet seit 16 Jahren das Restaurant und kümmert sich um Service, Personal und die Auszubildenden. Der Küchenchef Robin Sticherling hat die Arbeitseinsätze im Blick und als Inhaber organisiert Sturm die Buchungen. „So eine Aufteilung ist bei privaten Gastronomiebetrieben eigentlich nicht üblich“, versichert Sturm.

Gutes Betriebsklima: Tannenhof-Team ist eine Familie

Gemeinsam haben sie viele Mitarbeiter angestellt, die zu einem eingespielten Team zusammengewachsen sind. Sie unternehmen regelmäßig Ausflüge und genießen die Arbeit mit Inhaber, Küchenchef und Restaurantleiter. „Wir haben ein gutes Betriebsklima, das ist wie eine Familie“, betont Sturm.

Und wie sich das für eine Familie gehört, wurde Sturm mit einer Jubiläumsfeier überrascht. Einen Abend vor der offiziellen Jubiläumssause wurde Sturm mit verbundenen Augen in den Saal geführt und 50 Mitarbeiter und ehemalige Helfer haben laut geklatscht. „Zwei Monate haben sie es heimlich geplant. Ich war so begeistert und berührt, dass ich weinen musste“, verrät der 51-Jährige.

