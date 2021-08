Wolfsburg

Zum Kommersabend hat der Maritime Chor Wolfsburg am Donnerstagabend in den Föhrenkrug eingeladen. Der Verein feierte im Beisein vieler Mitglieder und Ehrengäste sein 20-jähriges Jubiläum. Dazu gab es ein Festessen, viele Reden und natürlich auch sehr viel Musik.

„Der Maritime Chor ist zum Kult in Wolfsburg geworden“, stellte der Vorsitzende Eckard Melchior in seiner Rede fest. Das ließe sich durch die große Zahl an Fans erkennen und vor allem durch die außergewöhnliche und jedes Mal sehr gut besuchte Veranstaltungsreihe „Shanty, Swing & More“. Bereits sechs Mal lud der Chor in Zusammenarbeit mit dem Philharmonic Volkswagen Orchestra zu dem gemeinsamen Konzert in den Congresspark ein.

Chorleiter Viktor Nelde begleitete mit dem Instrumentalensemble des Chors den Abend Quelle: Robert Stockamp

„Shanty Swing & more ist ein Highlight in der gesamten deutschen Shantymusik“, lobte auch Hans Rodax, Präsident des Fachverbands Shantychöre Deutschland. Zudem sei der Chor auch musikalisch eine Besonderheit. „Vierstimmiger Gesang in einem Shantychor ist nicht alltäglich“, erklärte Rodax. „Dafür einen besonderen Dank an den Chorleiter Viktor Nelde für seine unermüdliche Arbeit.“

Wassersportler am Allersee haben den Chor 2001 gegründet

Der saß derweil mit seinem Akkordeon hinter dem Rednerpult zusammen mit weiteren Instrumentalisten. Drei Akkordeons, eine Gitarre sowie Perkussions gehören fest zum Ensemble des Maritimen Chors. Gegründet wurde er 2001 von Wassersportlern am Allersee. Seitdem habe man „den Ankerplatz mehrmals wechseln“ müssen, wie Melchior erklärte.

Das Publikum zeigte sich textsicher und sang in den Refrains mit

Zwischen den Reden spielte die Musik auf, Solisten trugen Stücke wie den „Hamburger Veermaster“ oder „Rolling Home“ vor. Dabei sang das Publikum in den Refrains kräftig mit. Textzettel waren verteilt, aber die Meisten erwiesen sich als sehr textsicher. Standesgemäß wurde im Hauptgang Labskaus serviert.

„Der Chor ist Kult in Wolfsburg“, sagt der Vorsitzende Eckard Melchior Quelle: Robert Stockamp

In den vergangenen 20 Jahren hat der Chor immer wieder mit anderen Kulturschaffenden aus Wolfsburg zusammengearbeitet, neben dem VW-Orchester waren das unter anderem die Musikschule Wolfsburg und die Jazzfreunde. „Ich freue mich sehr über diese besondere Vernetzung“, sagte Kulturdezernent Dennis Weilmann. Der Chor sei zudem mit seinen Auftritten im In- und Ausland ein wichtiger Botschafter der Stadt.

Bärbel Weist ist Unterstützerin der ersten Stunde

Zu den Gratulanten zählte auch Bärbel Weist, die als Wolfsburger Bürgermeisterin in Vertretung des Oberbürgermeisters Klaus Mohrs zugegen war, aber irgendwie auch als Ortsbürgermeisterin von Fallersleben und Vorsitzende des Kultur- und Denkmalvereins Fallersleben. Melchior hob sie hervor als Unterstützerin und Veranstaltungs-Schirmherrin der ersten Stunde.

„Ich bin daher ganz glücklich, dass Herr Mohrs heute einen anderen Termin hat“, sagte sie mit einem großen Lächeln. Ohne das Benefizkonzert des Chors stünde wahrscheinlich heute noch nicht die Skulptur der Herzogin Clara am Schloss Fallersleben.

„Shanty, Swing & More“ findet am 3. Oktober im Theater statt

Auf der Bühne zu sehen ist der Maritime Chor Wolfsburg das nächste Mal am Sonntag, 3. Oktober, um 15 Uhr mit „Shanty, Swing & More“ – zum ersten Mal im Scharoun Theater.

Von Robert Stockamp