Das Badeland in Wolfsburg feiert in diesem Jahr doppeltes Jubiläum: Vor 45 Jahren, am 15. April 1977, wurde das Spaßbad im Allerpark eröffnet. Nach einem Brand wurde es vor 20 Jahren – am 2. Februar 2002 – wieder eröffnet. Seitdem besuchten 14 Millionen Gäste das Spaßbad.

Die Geschichte des Badelandes begann in den 60er Jahren als es erste Ideen für die Errichtung eines Hallenbades in Wolfsburg gab. 1971 scheiterte der Bau eines Freizeitbades an dem Investitionsvolumen von rund 35 Millionen DM.

Freizeitbad im Allerpark 1977 erstmals geöffnet

Der Rat beauftragte die Stadtverwaltung im März 1975 das Freizeitbad weiter zu planen mit einem reduzierten Raumprogramm von 15 Millionen DM. Im März 1976 erfolgte der erste Spatenstich, Einweihung war am 15. April 1977. Das Bad wurde mit großer Begeisterung angenommen, nach 98 Tagen kamen 100 000 Besucher. Nach einem Jahr lag die Besucherzahl bei 348 000.

Badeland feiert Jubiläum – die Geschichte in Bildern:

Uwe Hilger (61) aus Hehlingen war zweimal im Monat im Badeland. „Das Schwimmbad war ein Zugpferd für Besucher, auch außerhalb von Wolfsburg ist es sehr gut angekommen“, erzählt Hilger. Im Januar 1999 löste ein technischer Defekt einen Brand aus, das Badeland war Schutt und Asche. Hilger war als Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Hehlingen beim Einsatz dabei. „Die schwarze Rauchwolke zog über Wolfsburg und die Stimmung danach war bedrückend, da viele mit dem Badeland groß geworden sind“, erinnert sich der Feuerwehrmann.

Wolfsburger Badeland wurde im Februar 2002 wiedereröffnet

Die Stadtverwaltung optimierte die Pläne für den Wiederaufbau. Im Februar 2002 wurde das Badeland wieder eröffnet. Auf 3000 Quadratmetern bietet es Spaß, Fitness und Wellness. Vor der Corona-Krise empfing das Schwimmbad mehr als 650000 Gäste jährlich und zählte damit zu den besucherstärksten Freizeitbädern in Deutschland. 2010 wurde der sechsmillionste Besucher begrüßt.

Das Wolfsburger Badeland ist so beliebt, es taucht in dem besonderen Reiseführer „111 Orte in Wolfsburg, die man gesehen haben muss“ auf. Autor Lars Vollmering verbindet mit dem Wellenbad eine persönliche Geschichte. „Als Kind musste ich im Wellenbad die Hand von Mutter oder Vater halten. Und als ich losgelassen wurde, habe ich mich erwachsen gefühlt“, erzählt Vollmering.

Kleine Feierstunde im Badeland zum Jubiläum

Der Zulauf ist trotz Corona weiterhin groß. Momentan sei das Schwimmbad immer ausgebucht. Familie Werneke aus Sachsen-Anhalte knackte im Januar 2022 die 14-Millionen-Besucher-Marke.

14 Millionen Besucher im Badeland: Familie Wernecke aus Sachsen-Anhalt knackte den Rekord. Quelle: Badeland Wolfsburg

Eine Party anlässlich des Jubiläums fällt wegen der Pandemie aus. Bei einer kleinen Feierstunde mit Vertretern von Stadt und Schwimmbad am Mittwoch, 2. Februar, um 12 Uhr im Badeland sollen Aktionen rund um das Jubiläum vorgestellt werden.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig