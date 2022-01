Das Badeland stand am 14. Januar 1999 in Flammen, die WAZ sprach damals mit den Einsatzkräften der Feuerwehr – Auszug aus einem Artikel:

Gigantisch: Über 100 Feuerwehrleute kämpften gestern gegen die Flammen im Badeland. Ein spektakulärer und kraftraubender Einsatz, den viele von ihnen so schnell nicht vergessen werden. „Von der Größe her ist das das Schärfste, was ich je erlebt habe“, berichtet Bernhard Gerdinand vom Löschzug Neuhaus. Markus Repp vom Löschzug Almke hatte bei der Alarmierung zunächst an eine Übung gedacht. „Ab Hehlingen haben wir die Wolke gesehen und gewusst, dass das heftig wird.“ Auch für Markus Meyer, Löschzug Heiligendorf, sprengt der Einsatz alles bisher Dagewesene. Er ist erleichtert: „Gott sei Dank ist keiner zu Schaden gekommen.“ Rußgeschwärzt das Gesicht von Matthias Hauptmeyer. „Gestern Abend war ich hier selbst noch baden“, sagt er und schaut er nachdenklich auf die Überreste des Badelandes.