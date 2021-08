Wolfsburg

Wird jetzt alles gut für Discos und Clubs in Niedersachsen? Mit der 2-G-Regelung (Geimpfte oder Genesene) dürften sie die Tanzflächen wieder für alle ohne Maske öffnen und doppelt so viele Gäste wie bisher reinlassen. Aber sie müssten ungeimpfte Gäste an der Tür abweisen. Da sind Diskussionen vorprogrammiert. Deshalb hält sich der Jubel in der Wolfsburger Szene in Grenzen.

Zum Hintergrund: Mit der neuen Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen gelten seit Donnerstag auch in Wolfsburg neue Regeln. Die 3-G-Regel wurde ausgeweitet. Das heißt, viele Einrichtungen oder Events können nur betreten werden man geimpft, genesen oder getestet ist (3 G). Und das gilt (und galt auch schon) für Diskos und Bars. Dort müssen Gäste aber bei der 3-G-Regel beim Tanzen die Maske aufbehalten, sie kann nur am Platz oder Tisch abgesetzt werden.

2-G-Regel: Ungeimpfte Gäste werden abgewiesen

Neu ist: Club-Betreiber können aber auch die 2-G-Regel anwenden, und nur geimpfte und genesen Gäste in den Laden lassen. Dann darf den ganzen Abend die Maske weggelassen werden. Ungeimpfte müssen aber abgewiesen werden.

Jan Schroeder, Chef der Esplanade, wird seinen Club voraussichtlich am ersten September-Wochenende öffnen – und die 2-G-Regelung nutzen. Er hat zwar eine Gaststätten-Lizenz und könnte wie eine normale Kneipe für sitzende Besucher und Besucherinnen öffnen, aber er möchte, dass seine Gäste sich auch bewegen dürfen. Ohne Maske. Feiern eben. „Wir haben lange darüber im Team diskutiert, ob wir 2 G wirklich wollen, denn es widerspricht eigentlich unserer Überzeugung“, sagt er, „aber sonst bist Du ja nur noch damit beschäftigt, die Leute zu kontrollieren und zu ermahnen – und mit einer Auslastung von nur 50 Prozent könnten wir auf Dauer auch nicht arbeiten.“

Diskriminierung an der Kneipentür

Schroeder fühlt sich benutzt, quasi gezwungen zum Buhmann zu werden. „Es ist ein Unding, das Thema Impfmüdigkeit auf dem Rücken der Gastronomie auszutragen“, sagt er. „Früher mussten wir Bußgeld wegen Diskriminierung bezahlen, wenn die Türsteher Leute weggeschickt haben. Jetzt müssen wir gesunde Menschen diskriminieren, wenn sie sich nicht impfen lassen wollen.“ Wobei er und seine Mitarbeitenden komplett durchgeimpft seien, betont er. Trotzdem gab es kurz vor dem Werksurlaub einen Corona-Fall. Offenbar ein Impf-Durchbruch.

Durch diesen Impf-Durchbruch wurde bei der Nachverfolgung durch das Gesundheitsamt eine Schwäche im Kontroll-System deutlich: Einige Gäste hatten falsche Telefonnummern angegeben und niemand hatte sich aus einer der Anwesenheitsliste ausgetragen beziehungsweise die genaue Uhrzeit von Ankunft und Abschied angegeben.

Wolfsburg, Kaufhof, K-Four, K-4, Tanzlokal, Discothek, Tanzclub, Corona Quelle: Roland Hermstein

Das lief und läuft übrigens nicht nur in der Esplanade so, sondern in vielen Discos und Clubs. Auch Ghandi Said Al Hassan, der im Kaufhof das Alt-Berlin als Gaststätte und angrenzend das K-Four als Club nur an den Wochenenden nach 22 Uhr betreibt, berichtet von Problemen bei der Überwachung.

Eigentlich sollten die Anwesenheitszettel beim Verlassen abgegeben werden – dann notiert das Personal die zweite Uhrzeit. Aber häufig landen sie auf dem Fußboden und Leute kommen vom „kurz mal Luftschnappen“ einfach nicht wieder. Deshalb will Al Hassan an diesem Wochenende eine neu entwickelte App ausprobieren, die per Bluetooth das Aus- und wieder Einchecken automatisch registriert. „Das kostet mich zwar als Veranstalter auch etwas wegen der Lizenz, aber was soll man machen“, sagt er. Gleichzeitig zählt das Personal, wie viele Gäste nur das dritte G (getestet) vorweisen, also tatsächlich weder geimpft noch genesen sind, um abschätzen zu können, wie viele abgewiesen werden müssten, wenn es hart auf hart kommt. Also wahrscheinlich ab Oktober, wenn Tests bezahlt werden müssen und deshalb die Zahl der gefälschten Nachweise steigen dürfte.

Normalerweise hätten rund 150 Menschen Platz im K-Four. Weil er jetzt Sitzmöglichkeiten für alle bieten will – nur dann darf man offiziell die Maske ganz abnehmen, die beim Trinken stört – dürften es höchstens 80 Gäste sein. „So viele waren es nur noch nie, seit wir wieder öffnen dürfen“, sagt Al Hassan. „Aber jetzt starten wir ja wieder mit dem Funky Friday – mal gucken, ob es sich lohnt.“

Von Andrea Müller-Kudelka