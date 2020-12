19 neue Corona-Infektionen in Wolfsburg

Wolfsburg

Die Stadt Wolfsburg meldete am Dienstag 19 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus seit dem Vortag. Im Zeitraum der vergangenen sieben Tage wurden 130 Personen positiv getestet. Das entspricht nach Berechnung der Stadt einem 7-Tage-Inzidenzwert von 104,5 pro 100 000 Einwohner.

Die Gesamtzahl der nachweislich Infizierten beträgt damit 1035, davon gelten 782 als genesen und 195 als laufende Fälle. 58 Menschen sind in Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gestorben. Nachdem die Stadt am Montag drei Todesfällen über das Wochenende gemeldet hatte, kam am Dienstag kein weiterer hinzu. Derzeit werden zwei Corona-Patienten im Wolfsburger Klinikum behandelt, davon wird einer künstlich beatmet.

