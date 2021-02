19 Corona-Neuinfektionen in Wolfsburg

Wolfsburg

Die Stadt Wolfsburg meldete am Mittwoch 19 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus. In den vergangenen sieben Tagen wurden 60 Personen positiv getestet. Der Inzidenzwert liegt damit nach Berechnungen der Stadt bei 48.2 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern in einer Woche.

Die Gesamtzahl der nachweislich Infizierten liegt nun bei 1945. Davon gelten 1724 als genesen und 155 als laufende Fälle. Bislang sind 66 Menschen in Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gestorben.

Von der Redaktion