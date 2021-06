18-jähriger Motorradfahrer verletzt sich bei Sturz schwer

Wolfsburg

Ein 18-jähriger Kawasaki-Fahrer aus Wolfsburg stürzte am Sonntag auf der Berliner Brücke und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Der Wolfsburger fuhr am frühen Abend von der Heßlinger Straße kommend in Richtung Berliner Brücke. Auf dem dortigen Zubringer stürzte der Motorradfahrer aus bisher nicht näher bekannten Gründen in der Linkskurve.

Bei dem Sturz verletzte er sich schwer und wurde an der Unfallstelle von Ersthelfern versorgt. Der 18-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum transportiert. Das Motorrad musste abgeschleppt werden.

