Am Samstag meldet das Robert-Koch-Institut 18 neue Corona-Fälle in Wolfsburg. Die Inzidenz steigt dadurch erneut deutlich an: Sie liegt jetzt bei 72,7. Der Wert ist damit den dritten Tag in Folge über der kritischen Marke von 50. Der VW-Stadt droht eine erneute Verschärfung der Corona-Regeln.