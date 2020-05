18 Fälle: Einbrecher gehen in Wolfsburger Kellern auf Diebestour

Wolfsburg

Eine ganze Serie von Kellereinbrüchen verzeichnete die Wolfsburger Polizei am Wochenende in mehreren Stadtteilen. Zwischen Freitag- und Sonntagnachmittag wurden in 18 Fällen Verschläge in Mehrfamilienhäusern aufgebrochen. „Die Tatorte erstrecken sich hierbei vom Norden Wolfsburgs, über die Stadtmitte, nach Osten bis hin nach Fallersleben“, sagte Polizeisprecher Thomas Figge.

Gewaltsam Kellerparzellen aufgebrochen

Betroffen waren die Stadtteile Vorsfelde, Teichbreite, Tiergartenbreite, Stadtmitte, Köhlerberg, Hohenstein, Wohltberg und Fallersleben. Wie die Täter in den einzelnen Fällen in die Mehrfamilienhäuser gelangten, wird derzeit noch ermittelt. Erst einmal im Haus drin, schlichen sich die Ganoven in das Untergeschoss und brachen die Kellerparzellen auf.

Beute: Bier, Werkzeug, Laptops und Fahrräder

Dort entwendeten sie von Bier- und Weinflaschen über Elektrowerkzeuge, wie Bohr- und Akkuschrauber, eine Nähmaschine, Koffer, Laptops, Kopfhörer bis hin zu Fahrrädern. Laut Polizei dürfte sich der dabei entstandene Schaden im vierstelligen Bereich bewegen.

Die Ermittler können einen Tatzusammenhang nicht ausschließen und raten dazu, Hauseingangstüren immer geschlossen zu halten. Zeugen, die verdächtige Personen in den Wohnhäusern beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter Tel. (05361) 46 46 0 zu melden.

