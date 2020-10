18 Corona-Neuinfektionen: Wolfsburg drohen neue Einschränkungen

Wolfsburg

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Wolfsburg nimmt immer schneller zu. Die Stadt meldete am Donnerstag 18 im Labor bestätigte Fälle. Damit liegt Wolfsburg mit 30,3 Fällen pro 100 000 Einwohner nur knapp unter dem kritischen Wert von 35. „Das ist für uns ein Grund, wirklich Besorgnis zu zeigen“, sagte Oberbürgermeister Klaus Mohrs ( SPD). Er appellierte an alle Bürger, die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten und Masken zu tragen.

Bereits am Mittwoch hatte die Stadt zehn neue Fälle gemeldet. Am Donnerstag gab es mit 18 Neuinfektionen den stärksten Zuwachs seit dem 3. April – die hohen Zahlen damals waren auf den schweren Coronavirus-Ausbruch im Hanns-Lilje-Heim zurückzuführen. Diesmal lässt sich das Geschehen nicht auf einen bestimmten Infektionsherd zurückführen. „Bei den 18 Neuinfizierten am heutigen Tage handelt es sich um Einzelpersonen, Familien und Reiserückkehrer“, sagte eine Stadtsprecherin am Donnerstag.

Anzeige

Oberbürgermeister Klaus Mohrs will sich am kommenden Dienstag zur aktuellen Corona-Lage in Wolfsburg äußern

Nach Angaben der Stadt gibt es derzeit 52 laufende Corona-Fälle in Wolfsburg. Bereits neun Neuinfektionen am Freitag würden ausreichen, damit in der VW-Stadt die kritische Schwelle von 35 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen überschritten würde.

Damit steht Wolfsburg vor neuen Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Laut der vom Land geplanten neuen Corona-Verordnung ist bereits ab einem 7-Tage-Wert von 35 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner eine Sperrstunde von 23 bis 6 Uhr möglich. Zudem sind auch unter freiem Himmel Masken vorgeschrieben, wenn Menschen auf engem Raum nicht nur vorübergehend zusammenkommen. Steigt der kritische Wert sogar auf 50 Neuinfektionen, dürfen Gastronomiebetriebe laut Landesverordnung keine alkoholischen Getränke mehr außer Haus verkaufen.

Lesen Sie auch: Corona-Zahlen steigen: Krisenstab in Wolfsburg tagt wieder

Die Stadt konnte am Donnerstag auf WAZ-Anfrage zunächst nicht sagen, mit welchen konkreten Einschränkungen in Wolfsburg bei einem Überschreiten der Grenzwerte zu rechnen ist. Oberbürgermeister Mohrs wolle sich am kommenden Dienstag gegenüber der Presse zur aktuellen Corona-Lage in Wolfsburg äußern, hieß es aus dem Rathaus. In einer Videobotschaft im Internet richtete Mohrs am Donnerstag einen „dringenden Appell“ an Schüler und Lehrer in Wolfsburg, nach den Herbstferien in den nächsten zwei bis drei Wochen Masken zu tragen. „Ich glaube, das würde helfen, eine Ausbreitung zu reduzieren. Ich glaube, das wäre die Anstrengung wert“, sagte Mohrs.

Als Reaktion auf die steigenden Fallzahlen hat die Stadt in dieser Woche wieder den Corona-Krisenstab einberufen. Sollten die Fallzahlen weiter ansteigen, werde die Stadt entsprechend der Empfehlungen des Gesundheitsamtes reagieren und auch lokale Verschärfungen der Corona-Regeln prüfen und umsetzen, hatte Gesundheitsdezernentin Monika Müller bereits Ende vergangener Woche angekündigt.

Im Klinikum wird derzeit ein Corona-Patient auf der Intensivstation versorgt

Auch das Wolfsburger Klinikum bereitet sich auf eine steigende Zahl von Corona-Neuinfektionen vor. Das Krankenhaus hält momentan zehn Prozent aller Intensivbetten für Covid-19-Fälle bereit – derzeit muss allerdings nur ein Corona-Patient auf der Intensivstation versorgt werden. „Für weitere steigende Fallzahlen haben wir im Klinikum ein Stufenkonzept, auf welches wir zurückgreifen können und die Betten entsprechend anpassen“, sagte eine Sprecherin am Freitag. Gesundheitsdezernentin Müller hatte zuvor bereits angekündigt, dass im Bedarfsfall auch das Hotel Global Inn wieder zu einem Behelfskrankenhaus umgebaut werden könnte.

Von Florian Heintz