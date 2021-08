1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland: So begeht Wolfsburg das Jubiläum

Wolfsburg

Während bei den Olympischen Spielen in Tokio die Athletinnen und Athleten um die Medaillen kämpfen, gibt es auch in der Wolfsburger Porschestraße Sportstars zu bestaunen: Die Wanderausstellung „Zwischen Erfolg und Verfolgung“ würdigt jüdische Sportlerinnen und Sportler „bis 1933 und danach“ mit lebensgroßen Schwarzweiß-Fotos hinter Plexiglas. Am Sonntag hat außerdem eine antifaschistische Stadtführung Erinnerungspunkte an Nazi-Verbrechen in Wolfsburg besucht.

Einer der vorgestellten Sportler ist der Fußball-Pionier Walther Bensemann. Er organisierte im Dezember 1898 ein Match zwischen einer deutschen und einer englischen Mannschaft – die Begegnung gilt heute als „Ur-Länderspiel“. Im Jahr 1900 beteiligte er sich außerdem an der Gründung des Deutschen Fußball-Bunds, 20 Jahre später entwickelte er mit dem „Kicker“ das erste deutsche Fußballmagazin. 1933 zwang ihn die Machtergreifung des NS-Regimes zur Flucht aus Deutschland.

Die Ausstellung stellt die Lebenswege der jüdischen Sportler vor

Bensemanns Schicksal ist noch bis zum 29. August in der Porschestraße nachzulesen. Neben ihm sind einige weitere jüdische Sportler zu sehen, die für Deutschland um Medaillen kämpften und von den Nazis später trotzdem ausgegrenzt und ermordet wurden. Unter anderem sind die Leichtathletikmeisterin Lilli Henoch, die Fechtolympiasiegerin Helene Mayer und der Boxmeister Erich Seelig vertreten.

Mit Schwimmerin Sarah Poewe stellt die Ausstellung zudem einen Bezug zur Gegenwart her: Sie gewann 2004 als erste jüdische Athletin nach Ende des zweiten Weltkriegs eine Medaille für Deutschland.

Die Wanderausstellung tourt seit 2015 durch Deutschland, Wolfsburg hatte sich als eine von rund 70 Städten dafür angemeldet. „Gerade in Wolfsburg ist diese Ausstellung richtig“, sagte Eugen Gehlenborg von der Kulturstiftung des Deutschen Fußball-Bundes bei der offiziellen Eröffnung in der Volkshochschule am Samstag.

„Demokratie und Freiheit verlangen Verantwortung“

Dem mittlerweile laut geäußerten Vorwurf, man solle doch die Vergangenheit endlich ruhen lassen, widersprachen alle Beteiligten vehement. Gehlenborg mahnte, Demokratie und Freiheit verlangten Verantwortung. Flavio Benites, Erster Bevollmächtigter der IG Metall, meinte, man müsse jeden Tag neu dafür kämpfen. „Das ganz große Problem ist die schweigende Masse“, sagte Stadträtin Iris Bothe.

1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland Anlässlich des 1700-jährigen Jubiläums jüdischen Lebens in Deutschland findet in Wolfsburg noch bis zum 31. Dezember ein umfangreiches Programm statt. Die Ausstellung über die Sportstars läuft noch bis Sonntag, 29. August. Zum Abschluss findet ein Konzert mit der Band „Danube’s Banks“ statt. Mehr Infos zu den Veranstaltungen rund um das Jubiläum gibt es online unter: www.geschlossen-weltoffen.de

Um ihr entgegen zu wirken, fand am Sonntagmorgen eine vom Deutsch Arabischen Freundschaftskreis und dem Verein der Verfolgten des Naziregimes (VVN) ausgerichtete antifaschistische Stadtführung statt. Sie setzte sich mit der dunklen Vergangenheit Wolfsburgs als ehemalige Stadt des KdF-Wagens auseinander.

Erinnerung an Zwangsarbeiter in Wolfsburg

Auf Fahrrädern besuchten die Teilnehmer nicht nur die Ausstellung, sondern unter anderem auch das Zwangsarbeiter-Mahnmal am Sara-Frenkel-Platz. Dort ging Mechthild Hartung vom VVN auf die Geschichte der Zwangsarbeiterin ein, nach der der Platz benannt ist: Die Polin Sara Frenkel kam einst unter falschem Namen nach Wolfsburg, um als Jüdin der Verfolgung durch die Nazis zu entgehen. Mit Verweis darauf, dass die mittlerweile 99-jährige Frenkel noch lebt, betonte Hartung: „An ihr sieht man, dass das alles noch gar nicht so lange her ist.“

Antifaschistische Stadtführung: Die Teilnehmer legten Blumen nieder. Quelle: Boris Baschin

Die Gruppe besuchte außerdem die Gedenktafel für das ehemalige Kinderheim im Schachtweg, in dem in den 1940er-Jahren über 350 Kinder starben. „14 Tage nach der Geburt mussten die Mütter zurück in die Produktion“, berichtete Hartung.

1944 zog das Kinderheim nach Rühen um. Die Zwangsarbeiterinnen liefen die zwölf Kilometer lange Strecke, um ihre Kinder einmal in der Woche zu sehen. Am Sonntag, 8. August, veranstaltet der VVN deshalb eine Radtour nach Rühen. Los geht es um 10 Uhr am Sara-Frenkel-Platz.

Von Andrea Müller-Kudelka/Melanie Köster