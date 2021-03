17 Corona-Neuinfektionen in Wolfsburg

Wolfsburg

In Wolfsburg haben sich innerhalb eines Tages 17 weitere Personen mit dem Coronavirus infiziert. Laut der Stadt lag die 7-Tages-Inzidenz am Freitag bei 74 Infektionen auf 100 000 Einwohner binnen einer Woche. Das ist ein leichter Anstieg im Vergleich zum Vortag.

Insgesamt haben sich 2250 Menschen in der VW-Stadt mit dem Coronavirus infiziert, davon gelten 1936 als genesen, 72 sind verstorben. Das Gesundheitsamt zählt derzeit 242 laufende Fälle. Die gute Nachricht ist, dass die Europäische Arzneimittelbehörde bestätigt hat, dass der Impfstoff des britischen-schwedischen Hersteller Astrazeneca sicher und wirksam ist und die Impfungen mit dem Vakzin in Wolfsburg am Freitag fortgesetzt werden konnten.

Wegen eines Corona-Falls müssen Schülerinnen und Schüler aus der roten Gruppe der Klasse 6a am Phoenix Gymnasium bis einschließlich 29. März in häusliche Quarantäne. Die betroffene Gruppe bleibt bis einschließlich 29. März geschlossen. Die Schülerschaft der 6. Klassen, die den klassenübergreifenden Russischkurs besucht, muss bis einschließlich 28. März in häusliche Quarantäne. Die Stadt empfiehlt, das Geschwisterkinder der betroffenen Schülerinnen und Schüler auf den Besuch von Kita und Schule in Absprache mit der jeweiligen Leitung verzichten.

