Wolfsburg

Erst Tier, dann Lime und jetzt kommt Bolt: Ab dem 1. Juni geht der dritte-E-Scooter-Verleih „Bolt“ in Wolfsburg mit 300 Elektro-Rollern an den Start. Insgesamt sind dann mehr als 1500 dieser Flitzer auf Wolfsburgs Straßen unterwegs. Die einen freuen sich, weil man damit schnell, unkompliziert und umweltfreundlich kurze Wege zurücklegen kann, andere ärgern sich, weil die E-Scooter zum Teil wild auf Bürgersteigen, in Parkanlagen und sogar im Wald abgestellt werden. Doch die Stadt will dieses Problem mit speziellen Abstellzonen angehen.

Im Sommer 2019 wurden Elektro-Tretroller in Deutschland zugelassen – und seitdem gibt es bundesweit einen Boom und auch in der VW-Stadt erfreuen sich die flotten Flitzer großer Beliebtheit: Im März 2020 ist mit dem Unternehmen Tier das erste Angebot in Wolfsburg gestartet. Diesem folgte im November der Anbieter Lime. Und im Juni 2021 geht Bolt als dritter im Bunde an den Start.

Wildes Parken auf dem Bürgersteig: Die Stadt will spezielle Abstellzonen einrichten. Quelle: Boris Baschin

E-Scooter in der Porschestraße: Manchmal stehen die Roller mitten im Weg. Das ärgert einige. Quelle: Christian Opel

Die Verwaltung hat gerade erst eine Bilanz nach einem Jahr Verleih von E-Rollern in Wolfsburg und der freiwilligen Selbstverpflichtung gezogen. Dafür hat sie Auslastungsdaten ausgewertet, die ihr von den Anbietern zur Verfügung gestellt wurden. Ebenfalls in die Bilanz eingeflossen ist eine Evaluation nach den ersten sechs Monaten Betrieb gemeinsam mit Verwaltung, Anbietenden, Verbänden und Polizei. Nicht zuletzt seien auch Hinweise aus der Bevölkerung berücksichtigt worden. Demnach finden pro Tag rund 1000 Ausleihvorgänge statt. Die Auslastung über das gesamte Geschäftsgebiet der Anbietenden deutet auf eine Ergänzung der täglichen Mobilität hin.

Hirschheide: „Das Angebot wird in Wolfsburg gut angenommen.“

„Wir begrüßt neue Mobilitätslösungen als Ergänzung zum öffentlichen Verkehr und als Alternative zum Auto auf kurzen Wegen. Die Auswertung der ersten zwölf Monate E-Tretroller-Verleih haben gezeigt, dass das Angebot in Wolfsburg im Alltag gut angenommen wird“, unterstreicht Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide.

Immer mehr Unfälle mit E-Scooter Der Anteil der E-Räder und E-Scooter in Wolfsburg nimmt zu. Das belegen die Zahlen der aktuellen Unfallstatistik. 15 Unfälle mit den kleinen E-Scootern registrierte die Polizei im Jahr 2020. Bei einem verletzte sich ein Fahrer schwer. Zu zweit auf dem Roller stehen, falscher Umgang und sehr oft ist auch Alkohol im Spiel, wenn es mit den Elektrorollern zu Unfällen kommt. Das stellt die Polizei immer wieder bei den E-Scooter-Fahrern fest. Häufig sind die kleinen Elektroroller gar nicht für den Straßenverkehr zugelassen – und damit nicht versichert. 69 solcher Fälle zogen die Beamten im vergangenen Jahr aus dem Verkehr.

Die Roller werden zwar gut angenommen und genutzt, aber wildes Parken ist vielen auch ein Dorn im Auge. Doch die Stadt kennt das Problem und will es mit speziellen Abstellzonen beheben. Hirschheide: „Damit die Fahrzeuge so geparkt werden, dass niemand behindert oder gefährdet wird, wird die Stadt Wolfsburg die Einrichtung von Abstellzonen, wie sie zum Beispiel bereits am Hauptbahnhof zu finden ist, weiter vorantreiben. Auch sollen E-Scooter als Angebotselement in Mobilitätsstationen integriert werden.“

Um das zu erreichen, hat die Stadt für den E-Scooter-Verleih in Wolfsburg eine freiwillige Selbstverpflichtung mit Regeln zum Betrieb definiert. So wird klar benannt, wo E-Scooter fahren dürfen oder wo sich Parkverbotszonen in der Stadt befinden. Für die Einhaltung müssen die Anbieter sorgen. Mehr Informationen zum Thema E-Scooter gibt es im Internet unter www.wolfsburg.de/emobilitaet. Hier finden sich auch die Kontaktdaten der Anbieter, an die Hinweise zu falsch abgestellten E-Scootern gerichtet werden sollten. Informationen zur Mobilitätsstrategie der Stadt Wolfsburg sind unter www.wolfsburg.de/gruenerfaden einsehbar.

Von Claudia Jeske