15 Jahre Kunststation im Bahnhof Wolfsburg

Die Ausstellungseröffnung in der Kunststation am Wolfsburger Bahnhof am Donnerstagmittag war eine ganz besondere. Bereits seit 15 Jahren zeigt die Städtische Galerie in der Halle Kunst. Zum Jubiläum kamen viele Gäste. Der ausstellende Künstler ist Andreas Greiner.

Wenn man in die Nische mit den Sitzgelegenheiten in der Bahnhofshalle schaut, kann man kaum erahnen, was genau da auf den beiden gegenüberliegenden Tapeten auf den Wänden zu sehen ist. Die fantastisch anmutenden Landschaften sind Bilder, die mit einem Elektronenmikroskop aufgenommen wurden.

Kunststation Wolfsburg : Zu sehen sind Darmkrebszellen

Auf der einen Seite sind Darmkrebszellen aus einem Institut zu sehen. Auf der anderen Seite sind künstlich erzeugte menschliche Zellen abgebildet. „Beides sind Mutationen. Die eine ist natürlich, die andere von Menschenhand gemacht“, erklärt der Künstler. Genau dieser Gegensatz interessiere ihn.

Greiner befasst sich viel mit dem Verhältnis von Mensch und Natur, Technik und Umwelt. Das ist vor allem in einer zweiten Arbeit gut zu sehen. Zum ersten Mal ist die Ausstellung in der Kunststation um einen weitere Ausstellungsfläche erweitert.

Kunst am Wolfsburger Bahnhof: Die Verantwortlichen feierten dies am Donnerstag mit der Eröffnung einer neuen Ausstellung. Quelle: Britta Schulze

Im Eyecone unter dem Phaeno ist ein Videoarbeit zu sehen. Greiner hat etwa 10 000 Fotos vom Wald gemacht, davon auch einige in Wolfsburg. Eine Künstliche Intelligenz, die eigentlich zur Gesichtserkennung eingesetzt wird, erzeugt aus diesem Material künstliche Waldbilder. Eine zweite KÜnstliche Intelligenz beobachtet die Betrachter per Kamera und wertet aus, welche Objekte erkennbar sind. Das wird dann im Video eingeblendet.

Ausgestellte Pflanze soll später in den Schlosspark gepflanzt werden

Zu der Videoarbeit gehört auch noch eine Silberpappel, die in einem dreieckigen Kübel nicht weit vom Eyecone ebenfalls unter dem Phaeno eingepflanzt ist. Die Plantagenpflanze war von der Baumschule aussortiert worden. Greiner hat sie sozusagen „gerettet“. „Wenn es geht, werden wir sie im Anschluss an die Ausstellung im Schlosspark einpflanzen“, erklärte die Direktorin der Städtischen Galerie, Susanne Pfleger.

Neben ihr waren auch Vertreter des Kooperationspartners Deutsche Bahn und der Neuland, die die Kunststation seit jeher unterstützt, zu der Eröffnung gekommen. Phaeno-Chef Michel Junge war sonst als Nachbar immer gern dazu gekommen, jetzt war er als Mitveranstalter dabei. Die Installation unter seinem Haus läuft als Teil der Phaenomenale mit.

Wolfsburg : Bundesweit die einzige Kunststation

„ Wolfsburg ist eine junge Stadt, die trotzdem eine Bandbreite an Traditionen hat“, betonte Stefan Krieger, Geschäftsbereichsleiter Kultur, der in Vertretung des Oberbürgermeisters da war. Die Städtische Galerie sei dabei immer ein Vorreiter gewesen, wenn es um neue Herausforderungen in der Kultur gehe.

Kriegers Vermutung, dass die Kunststation einmalig sei, bestätigte Tobias Festerling von der Deutschen Bahn. „Es ist bundesweit die einzige Kunststation“, erklärte er. Zusammen mit seinem Kollegen Uwe Seel überreichte er zum Jubiläum allen Anwesenden ein kleines Bahnhofsschild mit der Aufschrift „15 Jahre Kunststation“.

