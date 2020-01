1400 Fans feiern die „Kastelruther Spatzen“

Stadtmitte

1400 Besucher wollten am Donnerstagabend die „ Kastelruther Spatzen“ im CongressPark sehen: Die bekannte Südtiroler Schlagerband wusste mit ihren Songs, die ausdrucksstark mit Videosequenzen untermalt wurden, zu begeistern.

Vor dem Konzert wurden sogar Spatzen-Fanschals verkauft

Die Gruppe ist seit 1975 aktiv und seit Jahren eine wahre Institution in der Schlagerszene. Einen kleinen Einblick in ihre musikalischen Werke bekam man schon am Fanstand vor dem Eingang zum Konzertsaal. Dort wurden CDs, DVDs, Tassen, T-Shirts und „Spatzen-Fanschals“ verkauft.

Manche Besucher trugen richtige Fan-Kleidung

Einige Besucher kamen auch schon in eigener Fanclub Kleidung, so auch Helmut Gehrke (67) aus Vierhöfen. „Ich bin heute mit ein paar Freunden der ’Fans aus Vierhöfen’ angereist. Wir sind ein Kastelruther-Spatzen-Fanclub der mehrmals im Jahr Spatzenkonzerte besucht.“

Norbert Rier begrüßte die Fans im CongressPark

Charmant begrüßte Sänger Norbert Rier seine Fans zu Beginn des Konzertes:„Ich wünsche mir, dass sie heute den Alltagsstress zu Seite legen können und einen schönen musikalischen Abend mit vielen Freuden erleben.“ Die Stimmung im Saal war locker und angenehm, so wurde gleich beim ersten Lied „Feuervogel flieg“ mitgesungen und geklatscht.

Voller Saal im CongressPark: Die Südtiroler hatten die Menge schnell im Griff. Quelle: Tim Schulze

Das Publikum wurde schnell warm mit der Musik, viele hakten sich bei ihrem Sitznachbarn ein und schunkelten fröhlich im Takt der Lieder. Die Songs handelten von den Bergen ihrer Heimat Südtirol, Liebesgeschichten und vielen Gefühlen aus dem Leben. Dafür sind die „Spatzen“ seit Jahren bekannt und zählen seit langem zu den größten Stars des Schlager- und Volksmusikszene. Sie veranstalten mittlerweile selbst eigene Musikfestivals in ihrer Heimat, um zumindest zwei Mal im Jahr für ihre Fans vor Ort da sein zu können.

Kastelruther Spatzen : Fans erhoben sich von den Plätzen

Bei dem Lied „Die Sonne scheint für alle“ wurde es richtig laut im Saal, manche Fans erhoben sich von ihren Sitzen und feierten und tanzten. Kurz vor der Pause kam dann eine Frau zur Bühne und überreichte dem Sänger einen Strauß Blumen.

Hannelore Skowiera (67) war mit ihrer Tochter sogar auf Einladung der Band in den Congresspark gekommen. „Ich kenne Norbert Rier schon viele Jahre, da ich durch einen Zufall in seinem Ferienhaus in Kastelruth Urlaub gemacht habe. Nun fahren wir jedes Jahr dort hin und mittlerweile kenne ich seine ganze Familie“, sagte die Wolfsburgerin.

Von Tobias Broska