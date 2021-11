Vorsfelde

Während der Pandemie war die Kameradschaft leider zu einem Großteil auf der Strecke geblieben Umso mehr freuten sich die rund 140 Nachwuchsfeuerwehrleute, als sie am Samstag zu einem groß angelegten Nachtmarsch zusammen kamen. Nach einer Zwangspause im letzten Jahr fand das bei den Kids sehr beliebte Ereignis diesmal rund um Vorsfelde statt. Die Teilnehmer hatten dabei knifflige Aufgaben zu lösen, welche neben feuerwehrtechnischer Kompetenzen auch jede Menge Allgemeinwissen und Geschicklichkeit abverlangten.

„Gerade noch so langer Zeit haben sich die Kids natürlich super auf den Marsch gefreut, manche waren schon ganz aufgeregt“, erzählt Stadtjugendfeuerwehrsprecherin Jessica Brandt. Das zeigte sich an der Resonanz. 140 Kids aus allen Wolfsburger Ortsteilen mit Ausnahme von Velstove waren zum Feuerwehrhaus in Vorsfelde gekommen.

Sieben Kilometer und fünf Stationen

Von dort aus gingen die 23 Gruppen, die zumeist aus fünf Kindern und Jugendlichen zwischen 10 und 18 Jahren bestanden, auf die etwa sieben Kilometer lange Strecke. Zur Sicherheit begleitet von je einem Erwachsenen mussten sie den Weg anhand von Richtungsanweisungen per Kompass finden. Das kann durchaus knifflig werden. „Uns ist aber noch nie ein Kind abhanden gekommen. Wir lassen niemanden zurück“, lacht Brand.

Zur Galerie Knifflige Aufgaben hatte der Wolfsburger Feuerwehrnachwuchs am Samstag beim Nachtmarsch zu meistern.

Auf der Strecke war für die Kinder Teamwork angesagt. An insgesamt fünf Spielstationen mussten sie unterschiedliche Prüfungen meistern. Einiges davon zielte auf die Feuerwehr-Fähigkeiten der Teilnehmer ab. So mussten sie etwa möglichst schnell alles, was zu einem Löschangriff benötigt werden wird, aus einem voll ausgestatteten Löschfahrzeug heraussuchen und in einer Sammelzone bereit legen. An einer anderen Station wurde dann sogar der Löschangriff erprobt – inklusive dem Aufbau und Transport der Schläuche über Hindernisse hinweg.

Lange Nacht für den Feuerwehrnachwuchs

Weitere Spiele forderten die Geschicklichkeit. So etwa das Bälle-Werfen in einen angekippten Container. Stärke und Gemeinschaft wurde benötigt, um einen Lkw-Reifen in drei Minuten so häufig wie möglich zu wenden. Hirnschmalz hingegen brauchten die Jugendlichen beim Ausfüllen eines Fragebogens, der nicht nur Feuerwehrwissen abfragte.

Insgesamt hatten Betreuer und Nachwuchs einen langen, aber lustigen Abend. Rund vier Stunden dauerte ein Rundkurs. Die letzte Gruppe ging gegen 20 Uhr auf die Strecke. Unterwegs wartete eine Teepause und zu Abschluss im Ziel leckere Pommes.

Wer sich beim Nachtmarsch am besten geschlagen hat, wird erst später bekannt gegeben. Der sonst alljährliche, gemeinsame Kino-Besuch der Teilnehmer wird allerdings coronabedingt wohl ausfallen müssen. Man werde sich eine Alternative überlegen, kündigte Brandt an.

Von Steffen Schmidt