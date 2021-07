111 Orte in Wolfsburg: Lars Vollmering und Tom Tautz veröffentlichen Reiseführer

Wolfsburg

Volkswagen, Autostadt und Designer Outlets: Für diese Orte ist Wolfsburg bekannt. Dabei hat die Stadt am Mittellandkanal noch viel mehr zu bieten. Lars Vollmering hat sich auf die Suche gemacht und das Buch „111 Orte in Wolfsburg, die man gesehen haben muss“ geschrieben. Bebildert wurde das 230-seitige Buch vom Fotografen Tom Tautz. Entstanden ist ein besonderer Reiseführer für gebürtige Wolfsburger und Zugezogene.

In der 111-Orte-Reihe wurden bereits zahlreiche Städte und Regionen vorgestellt – Wolfsburg fehlte bislang. Das Buch aus dem Emons Verlag zeigt mit Skulpturen, Gebäuden und Gastronomie-Tipps ein buntes Abbild der Stadt. „Aus dem Stand fallen einem nicht 111 Orte ein, obwohl Tom und ich in Wolfsburg aufgewachsen sind“, sagt Vollmering.

Ausschnitte von Wolfsburger Sehenswürdigkeiten

Daher musste der Sülfelder genauer hinschauen, so ist es auch vom Verlag vorgesehen. „Im Buch werden nicht die Sehenswürdigkeiten abgebildet, die jeder kennt oder die sofort ins Auge fallen. Manchmal sind auch Ausschnitte das Besondere“, erklärt Vollmering. So wird vom Phaeno der Feuertornado vorgestellt und das Weltraumlabor vom Planetarium.

Ausschnitt einer Sehenswürdigkeit: Der Feuertornado im Phaeno. Quelle: Burkhard Heuer

Zu jedem Reiseziel gibt es ein Foto, die wurden vom Wolfsburger Fotografen Tom Tautz gemacht. „Ich wollte den Ort nicht einfach abbilden, sondern künstlerische Fotos gestalten. Dafür habe ich spezielle Blickwinkel und Perspektiven gesucht“, so Tautz. Das ist ihm gelungen: Manche Motive sind nicht sofort zu erkennen, erst mit dem Text erkennt man den Ausflugs-Tipp.

Lars Vollmering und Tom Tautz sind in Mörse aufgewachsen

Tautz schoss bis auf eines alle Fotos mit einer Leica-Kamera. Sein Lieblingsfoto ist in Westhagen in den Gärten der Nationen entstanden. „Es ist super grün und das verbindet man nicht mit dem Stadtteil. Und genau diese Vielfalt gefällt mir so an Wolfsburg“, betont der 45-Jährige.

„Wollte künstlerische Fotos gestalten“: Fotograf Tom Tautz bebilderte den Reiseführer. Quelle: Boris Baschin

Vollmering und Tautz sind in Mörse aufgewachsen, seit dem Kindergarten sind sie befreundet. Während Tautz in der VW-Stadt blieb, zog es seinen Freund von 1997 bis 2018 nach Köln. Vollmering hat die Heimat dennoch nicht aus den Augen verloren. „Ich bin sehr stolz auf die Entwicklung der Stadt, doch manche Bauwerke müssen auch kritisch betrachtet werden“, erklärt Vollmering. Das Glasdach auf dem Hugo-Bork-Platz nennt er daher „Wolfsburgs teuerster Unterstand“.

Geschichten und persönliche Erzählungen statt langweilige Fakten

In dem Buch taucht jeder Wolfsburger Stadtteil mindestens einmal auf. Mit dem Tankumsee, Bernsteinsee und Essehof werden auch Ziele außerhalb von Wolfsburg erläutert. Verschiedene Karten zeigen die 111 Orte an. Zu jedem Ziel gibt es eine Seite Text und Informationen wie Adresse, ÖPNV-Anbindung oder Öffnungszeiten.

Biographien und Infos zur Lesung Lars M. Vollmering ist gelernter TV-Redakteur und hat unter anderem für RTL und n-tv gearbeitet. Der gebürtige Wolfsburg hat mehrere Bücher geschrieben, auch über seinen Lieblingsfußballverein dem VfL Wolfsburg. Tom Tautz ist 1975 in Wolfsburg geboren, er hat eine Affinität zur bildenden Kunst, Musik und Fotografie. Er wohnt mit seiner Familie in Mörse und ist CEO, Art Director und Corporate Blogger von Tom Tautz Artworks. Vollmering stellt das Buch in der Stadtbibliothek vor. Die kostenlose Lesung findet am Mittwoch, 28. Juli, um 19 Uhr statt. Um eine Anmeldung unter Telefon (05361) 282530 oder stadtbibliothek@stadt.wolfsburg.de wird gebeten.

Vollmering zählt zu den Orten nicht einfach langweilige Fakten auf, sondern er erzählt jedes Mal eine Geschichte. Entweder aus der Historie oder von sich selbst. Im Wellenbad des Badelandes musste er als Kind immer die Hand von Mutter oder Vater halten. Und irgendwann kam der Moment, als er losgelassen wurde. „Da hat man sich selber erwachsen gefühlt – und genau solche persönlichen Storys habe ich auch notiert“, sagt Vollmering.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig