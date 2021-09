Wolfsburg

Einen Tag nach den Terroranschlägen am 11. September 2001 in New York verwandelte sich die Piazza der Autostadt in ein Lichtermeer: Mehr als 1000 Kerzen brannten gegen den Terror. Am kommenden Samstag jähren sich die Attentate und die Autostadt hält mit einer Gedenkminute inne.

Am 11. September vor 20 Jahren rasten zwei Flugzeuge in die Türme des Word Trade Center in New York. Eine weitere Passagiermaschine stürzte auf das Pentagon, ein viertes Flugzeug stürzte nahe Pittsburgh ab. In Manhattan starben 2753 Menschen. In Washington gab es 190 Tote, darunter fünf Entführer. In Pennsylvania starben alle 44 Flugzeuginsassen, darunter die vier Entführer.

Nach 9/11: Im Rathaus lag ein Kondolenzbuch aus

Der Schock und die Bestürzung nach den Anschläge war enorm – auch in der Volkswagen-Stadt: Die Fahnen wehten auf Halbmast, an vielen Orten gab es Gedenkminuten und die Stadt sagte Veranstaltungen ab. Zudem wurde im Rathaus ein Kondolenzbuch ausgelegt und viele Bürger hinterließen dort Nachrichten der Anteilnahme.

Wolfsburg trauert: In der Autostadt brannten mehr als 1000 Kerzen. Am kommenden Samstag jähren sich die Terroranschläge in den USA. Quelle: WAZ

Nach den Anschlägen: Menschen laufen vor der Wolke aus Staub und Trümmern davon, während der zweite Turm des World Trade Centers nach einem Terroranschlag in sich zusammenfällt. Quelle: Randy Taylor/ dpa

In der Autostadt brannten über 100 Kerzen

In der Autostadt wurden über 1000 Kerzen entzündet, Mitarbeiter und Besucher versammelten sich im Kreis und gedachten der Opfer. Der ehemalige VW-Vorstand Peter Hartz und IGM-Chef Klaus Zwickel weilten der Zeremonie schweigend bei. Zudem sagte die Autostadt die große Mondo-Party ab – sie stand damals unter dem Motto „Airplane“.

An diesem Samstag um 10 Uhr erinnert die Autostadt an die furchtbaren Ereignisse vor 20 Jahren. Die Gedenkminute wird mit einer Durchsage angekündigt. Besucher können ebenfalls an der Zeremonie teilnehmen.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig