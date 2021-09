Wolfsburg

Am 11. September 2001 gingen schreckliche Bilder um die Welt: Zwei Flugzeuge rasten in das World Trade Center in New York. Es war einer der schlimmsten Terror-Anschläge der Welt, rund 3000 Menschen starben und das Entsetzen und die Anteilnahme war riesig. Am Samstag jährt sich das Ereignis zum 20 Mal. Die WAZ hat vor wenigen Tagen in den sozialen Medien nachgefragt: Wie haben Sie diesen Tag vor 20 Jahren erlebt. Und viele Menschen schrieben fleißig Erinnerungen – hier sind sie:

Christian Fiorentino ging von der Schule nach Hause. Er erinnert sich, dass auf jedem Sender über die Ereignisse berichtet wurde. „Das Oktoberfest auf der Porschestraße wurde gerade aufgebaut und am nächsten Morgen wurde es wieder abgebaut“, ist sein Kommentar bei Facebook. Einer von über 100 Kommentaren zu diesem Thema.

Dieter Herwig habe einen kranken Kollegen besucht, der den Fernseher an hatte. „Ich fragte ihn, was er sich für Trashfilme anschaut. Er schaute mich an und sagte, dass ist live und passiert gerade. Ich war wie vom Donner gerührt. Kurz darauf knallte das zweite Flugzeug in den zweiten Tower“, erinnert sich Herwig.

Riesige Resonanz auf WAZ-Facebook-Aufruf

Auf der Arbeit von den Anschlägen in New York überrascht

Nicole Jacob sei bei der Arbeit gewesen als sie im Radio von der Nachricht hörte. „Ich werde diesen Tag nie vergessen... zu der Zeit war mein damaliger Freund genau dort in der Luft. Es hat zwei Tage gedauert bis wir wussten, ob es ihm gut geht. Seine Maschine musste in Texas notlanden.“

Eine Facebook-Userin kommentierte unter dem WAZ-Artikel: „Ich war Austauschschülerin in Maryland (USA). Damals wurde es per Sprechanlage vom Schulleiter durchgesagt. Meine Französischlehrerin ist direkt in Tränen ausgebrochen, weil ihr Bruder in einem der Tower arbeitete.“

Fabian Scharenberg erlebte Wechselbad der Gefühle

Fabian Scharenberg schrieb der WAZ eine Mail. Er erlebte am 11. und 12. September 2001 ein Wechselbad der Gefühle. Voller Freude informierte er am 11. September seine Familie und Bekannte über die Geburt seiner Tochter Victoria. Um 1 Uhr in der Nacht schaltete er den Fernseher ein. „Immer und immer wieder sah ich, wie die Flugzeuge in die Türme flogen. Peter Klöppel fasste auf RTL den Tag sachlich zusammen. An jedem 11. September bin ich sentimental. Immer wenn ich die Bilder vom Anschlag sehe bekomme ich eine Gänsehaut und es kommen mir häufig auch noch die Tränen“.

Gabi Behrens hat die Bilder vom 11. September nicht vergessen

Die WAZ war auch in der Wolfsburger Fußgängerzone unterwegs und fragte nach dem 11. September 2001. Gabi Behrens weiß noch genau, dass es ein Dienstag war. Sie war zuhause und ihr Schwiegervater machte sie auf das Unglück aufmerksam. Die Bilder des Terroranschlag seien immer noch präsent – schließlich vergesse man so etwas nicht. „Als ich die Bilder gesehen habe, war ich entsetzt und bekam eine Gänsehaut. Diese Gänsehaut bekomme ich heute auch noch, wenn ich daran denke“, erzählt die 56-Jährige.

New York am 11. September 2001: Rauchschwaden ziehen über die Skyline von New York City, nachdem zwei entführte Flugzeuge in die Zwillingstürme des World Trade Centers geflogen waren. Rechtes Bild: Eine Person fällt kopfüber aus dem Nordturm des New Yorker World Trade Centers. Quelle: Patrick Sison/ RICHARD DREW

Ein Wolfsburger hat die Anschläge als 28-Jähriger in Hamburg erlebt. Er hat gesehen, wie die Menschen aus den Fenstern der Türme gesprungen sind. Fassen kann er es bis heute nicht. „Wie verzweifelt mussten die Menschen gewesen sein“, fragt er sich.

Die Terroranschläge waren das Gesprächsthema in Wolfsburg

Eine Wolfsburgerin war geschockt als sie die Bilder aus New York gesehen hat. „Ich konnte es gar nicht begreifen. Und jetzt zum Jahrestag kommen wieder die Gefühle hoch“, so die 63-Jährige. Sie erinnert sich, dass an dem Tag viele Menschen vor den Schaufenstern der Elektrogeschäfte standen. Über die ausgestellten TVs liefen die Bilder der einstürzenden Türme. Zudem seien die Terroranschläge das Gesprächsthema Nummer eins in den nächsten Tagen gewesen.

„Auf der Arbeit war es still": Cornelia Maue erinnert sich an den 11. September 2001. Quelle: Ann Kathrin Wucherpfennig

Die Magdeburgerin Cornelia Maue wohnt seit 2012 in Wolfsburg. Auf der Arbeit hat sie von den Anschlägen erfahren, mit ihren Kolleginnen und Kollegen saß sie fassungslos vor dem Radio. „Es war still, sehr beängstigend“, sagt die 62-Jährige. Vier Wochen später sei sie ins Ausland geflogen. „Das war nicht einfach, ich hatte ein mulmiges Gefühl“, erinnert sich Maue.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig