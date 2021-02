1000-Euro-Spende für den Kinder- und Jugendschutz Wolfsburg

Wolfsburg

Der Wolfsburger Verein Alumni von der Ostfalia unterstützt die Bildungsförderung von Kindern und Jugendlichen mit einer Spende in Höhe von 1000 Euro. Alumni-Vorsitzende Julia Müller übergab jetzt einen symbolischen Spendenscheck an den Vorstandsvorsitzenden Jürgen Ebbecke vom Kinder- und Jugendschutz Wolfsburg.

Die Summe kam bei einer virtuellen Weihnachtsfeier von Alumni zusammen. „Wir haben als Alumni-Verein 500 Euro der Spendensumme als Sockelbetrag zur Verfügung gestellt. Für Jedes Vereinsmitglied, dass sich zur virtuellen Weihnachtsfeier einwählte, wurde der Betrag noch mal um 25 Euro vom Verein erhöht“, erklärt Müller. Der Vorstand beschloss dann einstimmig, den Betrag auf 1000 Euro aufzurunden.

Verein Alumni will die Bildungsförderung in der Region unterstützen

„Uns war es bei der Spende wichtig, dass wir in der Region einen Institution zur Bildungsförderung von Kinder und Jugendlichen unterstützten. Bei der Suche sind wir dann auf den Kinder- und Jugendschutz gestoßen, der die Kriterien genau erfüllte“, erläutert die Vorsitzende weiter. Besonders in Zeiten der Pandemie sei es wichtig, Kinder und Familien in der Region zu unterstützen. Viele Kinder und Familien fehle die digitale Ausstattung wie Laptops und Tablets, um am Homeschooling teilzunehmen.

„Die Spende vom Alumni Verein kam wie gerufen“, freut sich Ebbecke, „von dem Geld haben wir vier Tablets anschaffen können. Drei davon werden regelmäßig für die Hausaufgabenbetreuung und Nachhilfe in den Räumlichkeiten des KJS eingesetzt.“ Das vierte Tablett wurde an einen jungen Gymnasiasten geliehen, zu dem eine Bildungspatenschaft besteht.

