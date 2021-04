1,96 Millionen Überschuss: Corona kann der Neuland nichts anhaben

Wolfsburg

Auch in diesem Jahr konnte die Neuland Wohnungsgesellschaft ihren Aufsichtsrat mit einem positiven Jahresabschluss überzeugen: Rund 1,98 Millionen Euro Jahresüberschuss wurden im Jahr 2020 trotz der weltweiten Pandemie erwirtschaftet. Das Ergebnis liegt etwas unter dem geplanten Ansatz, was größtenteils durch außerplanmäßige Abschreibungen verursacht wurde.

Doch die Zahlen sind für das vergangene Jahr überzeugend: Die durchschnittliche Miete über den gesamten Bestand liegt trotz der vielen Neubauwohnungen nach wie vor bei sozialverträglichen 6,14 Euro pro Quadratmeter, es gibt so gut wie keinen Leerstand und es wurden mehr Wohnungen vermietet als gekündigt.

Im Vergleich investiert die Neuland mehr in Instandhaltung und Modernisierung als der Wettbewerber

Und im Branchenvergleich wendet die Neuland deutlich höhere Beträge für die Instandhaltung und Modernisierung des Bestandes auf als im Wettbewerbsdurchschnitt deutschlandweit. Dieser positive Jahresabschluss wurde am Montag bei der Aufsichtsratssitzung einstimmig der Gesellschafterversammlung zur Beschlussfassung empfohlen.

Aufsichtsratsvorsitzende Immacolata Glosemeyer lobte in der erstmalig hybrid gehaltenen Sitzung: „Das vergangene Jahr war für alle Menschen nicht leicht und trotz der komplexen Veränderungen in den Arbeitsabläufen konnten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Neuland als Team die ihnen gestellten Aufgaben bewältigen – und das mit Erfolg. So waren die Investitionen in den Wohnungsneubau mit fast 68 Millionen Euro so hoch wie nie zu vor.“

Wohnen am Schlesierweg: Auch ein Projekt der Neuland. Quelle: Melanie Köster

Kurt 2.0 in Detmerode: 218 neue Wohnungen zwischen 35 und 120 Quadratmetern entstehen. Quelle: Hans-Dieter Brand

Ein Bild aus dem Sommer 2019: In der Dessauer Straße hat due Neuland mittlerweile die alten Hochhäuser abreißen lassen. Quelle: Hans-Dieter Brand

Auch 2020 leistete die Neuland ihren Beitrag zur Wohnbauoffensive der Stadt Wolfsburg. Geschäftsführer Hans-Dieter Brand: „Wir haben mehrere große Projekte in 2020 abgeschlossen – so wie beispielsweise ‚Wohnen und Handel am Schlesierweg‘, ‚Wohnen für Alle Schlesierweg‘ oder den Abbruch in der Dessauer Straße. Parallel haben wir aber noch diverse weitere Baustellen vorangetrieben – Kurt 2.0, Kleekamp und vor allem Don Camillo & Peppone, um nur drei zu nennen. Ich bin persönlich sehr dankbar dafür, dass wir eine so tolle Mannschaft haben, die sich dafür mit Herzblut einsetzt und dass wir keine coronabedingten Einschränkungen erleiden mussten.“

Durch die Pandemie veränderte sich auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Neuland der Tagesablauf – hier waren bereits viele Weichen gestellt, die eine flexible, mobile Arbeit möglich machten. Außerdem gab es frühzeitig konkrete und wirksame Schutzmaßnahmen für Mitarbeitende und Kunden – das reichte von kontaktlosen Wohnungsübergaben über bereitgestellte Mund-Nasenschutz-Masken bis hin zu den Laienschnelltests.

Von der Redaktion