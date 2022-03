Polizei bündelt Kräfte gegen Enkeltrickbetrüger in Wolfsburg

Wolfsburg

Eine zentrale Ermittlungseinheit bei der Polizei in Wolfsburg soll bei der Bekämpfung von Straftaten gegen ältere Menschen helfen. Im Fokus des Pilotprojekts stehen Trickbetrug mittels der Enkeltrickmasche und Trickdiebstahl wie falsche Wasserwerker.

Grund ist die zunehmende Zahl von Straftaten „zum Nachteil älterer Menschen“, wie es in der aktuellen Kriminalstatistik heißt. Im Jahr 2021 registrierte die Polizei 164 Fälle, im Vorjahr waren es noch 111. Die gute Nachricht ist, dass es in den meisten Fällen beim Versuch blieb. „Wenn der Schaden eintritt, handelt es sich oft um immense Summen“, erläuterte Heike Heil, Leiterin des Zentralen Kriminaldienstes. Im vergangenen Jahr hätten Betrüger bei sieben vollendeten Taten mehr als 300.000 Euro erbeutet. Die Ermittler gehen von einer hohen Dunkelziffer aus, weil nicht alle Betroffenen die Taten zur Anzeige bringen.

Ermittlungseinheit in Wolfsburg soll Schlagkraft verbessern

Hinter dem Enkeltrick steckt organisierte Kriminalität. Die Hintermänner sitzen im Ausland, die Ermittler erwischen mit den Geldboten nur deren Handlanger. Als wirkungsvollste Maßnahme habe sich die Prävention erwiesen. Dazu gehörten Warnhinweise in der Presse sowie die Einbindung der Banken. Deren Mitarbeitenden seien „hochsensibilisiert“, lobt Polizeichefin Petra Krischker.

Lesen Sie auch Weniger Straftaten in Wolfsburg: Corona macht es Kriminellen schwer

Und die Polizei bündelt ihre Kräfte. „Eine zentrale Ermittlungsgruppe bearbeitet alle Straftaten rund um ältere Menschen in Wolfsburg und dem Landkreis Helmstedt“, erläuterte Heil. So könne man eine neue Anrufwelle schnell erkennen, die Öffentlichkeit warnen und zusammenhängende Taten schneller erkennen. „Das Thema wird uns in den nächsten Jahren weiter beschäftigten, weil die Menschen immer älter werden“, befürchtet Krischker.