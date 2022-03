Fallersleben/Sülfeld

Mehrere Veranstaltungen in Fallersleben kündigte Ortsbürgermeister André-Georg Schlichting in der jüngsten Ortsratssitzung an. Anfragen der Fraktionen betreffen Verkehr, Kinder und Glasfaserausbau.

Verdienter Fallersleber: Dieter Jabczynski

Als sechster Preisträger sollte Dieter Jabczynski im Oktober 2021 für seine Verdienste um den Turnsport mit dem Hoffmann-von-Fallersleben-Ring geehrt werden. Doch die ursprünglich geplante Feierstunde am „Tag der Deutschen Einheit“ durchgeführt werden sollte, musste verschoben werden. Der damals 82-Jährige war erkrankt. Nun hat Ortsbürgermeister André-Georg Schlichting (CDU) einen neuen Termin für die Überreichung der Ehrengabe bekannt gegeben. Es ist der 2. April. Zum 224. Male jährt sich an diesem Tag der Geburtstag Heinrich Hoffmanns von Fallersleben.

Verdienter Fallersleben: Friedrich Wandschneider

Geehrt wird auch ein weiterer Fallersleber. Der Ortsrat sprach sich einstimmig dafür aus, Friedrich Wandschneider zum Ehrenortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Fallersleben zu ernennen. Wandschneider ist seit April 1971 Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Fallersleben, 1983 übernahm er die Funktion des stellvertretenden Ortsbrandmeisters, im Juni 1987 wurde er Ortsbrandmeister und war bis 2003 im Amt. Von 1988 bis 1996 war Wandschneider auch stellvertretender Stadtbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Wolfsburg. Bis heute leitet er die Altersabteilung der Freiwilligen Feuerwehr in Fallersleben.

Mit einem Aktionstag am 2. Juli soll an die Eingemeindung vor 50 Jahren erinnert werden und eine Müllsammelaktion ist für den 7. Mai geplant.

Querungshilfe für Kinder an der Berliner Straße

Ein Antrag der CDU-Fraktion befasst sich mit mehr Sicherheit für Schulkinder im Bereich der Glockenbergschule. Fraktionssprecher Dr. Nicolas Heidtke sprach von stark zunehmendem Fahrzeugverkehr besonders in den Morgenstunden und von schlechter Beleuchtung der Straßen in den Wintermonaten. Insbesondere die Querung der Berliner Straße sei für die Kinder problematisch. Aus diesem Grund solle gegenüber der Schule ein sicherer Übergang geschaffen werden.

Anfragen und Anregungen betrafen den Glasfaseranschluss für die Schleusensiedlung in Sülfeld (Roman Dettmann,PUG), einen zweiten städtischen Kindergarten in Fallersleben (Eckhard Krebs, SPD) und das Problem mit parkenden Fahrzeugen, die die Zufahrt zur Feuerwehr Fallersleben behindern (Henning Ernst, CDU).

Von Burkhard Heuer