Das ist doch ein klarer Wink mit dem Zaunpfahl von jenseits des Kanals: Ausgerechnet am 9. März stellt Volkswagen also den ID.Buzz vor. Also genau an meinem Geburtstag. Die im Markenhochhaus haben anscheinend gewusst, dass ich nicht nur ein Fan der Elektromobilität, sondern auch ein absoluter Liebhaber der frühen Bullis bin. Vor allem der Samba-Bus gehört für mich immernoch zu den schönsten Fahrzeugen, die jemals gebaut wurden. Ich sehe das auch als klare Botschaft des Schicksals an meine Familie und alle Freunde und Bekannten: Wer noch nach einer Idee für ein kleines aber stilvolles Präsent für mich ist, der kann jetzt aufhören zu suchen. Denn wer will sich schon gegen die Vorsehung wenden? Das ist mein Wink mit dem Zaunpfahl.

Von Steffen Schmidt