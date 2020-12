Wolfsburg

Der Advent ist zugleich eine Zeit, in der bei vielen das Geld etwas lockerer sitzt als sonst, vielleicht auch, weil sie zusätzlich zum Gehalt Weihnachtsgeld von ihrem Arbeitgeber bekommen haben. In der Vorweihnachtszeit flattern alle möglichen Spendenaufrufe per Post ins Haus, aber es gibt auch zahlreiche lokale Projekte, die Unterstützung brauchen - gerade in der Corona-Zeit, in der zahlreiche Einnahmequellen versiegt sind. Mancher ist genervt von den vielen Spendenaufrufen, andere sind großzügig. Wie halten Sie persönlich es mit dem Spenden?





Von der Redaktion